Katherine Tapia se ilusiona en Selección Colombia: “Conscientes de lo que nos jugamos en casa”

Terminó la espera para que se disputen las dos fechas definitivas de la Liga de Naciones, el novedoso torneo que llegó para quedarse y que será la ruta para sellar la clasificación para el Mundial. Colombia necesita solo un punto o con Uruguay o con Paraguay para clasificar a su cuarta Copa del Mundo en la historia.

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El partido contra Uruguay será el último en condición de local en este ciclo de la Liga de Naciones de la Conmebol. Cali, que es la casa de la Selección Colombia Femenina tendrá el privilegio de ser el recinto deportivo que le dará la clasificación al combinado nacional.

Por esa importancia que recae en el partido ante Uruguay, la Selección Colombia Femenina ya está lista en busca de sacar el punto que le dará la clasificación. Katherine Tapia, Ángela Barón y Ana María Guzmán se refirieron al anhelo de sacar el resultado y ganar el boleto a Brasil 2027.

KATHERINE TAPIA: “SOMO CONSCIENTES DE LO QUE NOS JUGAMOS EN CASA”

Sin duda alguna, Katherine Tapia es una de las referentes de la Selección Colombia. La guardiana del arco tendrá que cuidar la portería para evitar una caída que complicaría un poco las aspiraciones de las cafeteras.

En zona mixta, Katherine Tapia indicó que, “creo que en esta fecha de Eliminatorias somos mucho más conscientes de lo que nos jugamos en casa en Cali que es la casa de la Selección Colombia. Esperamos un estadio lleno. Estamos a un punto de nuestro cuarto Mundial, mi primero porque el anterior me lo perdí por una lesión de ligamentos”.

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Posteriormente, habló de la importancia de mantener la continuidad en las convocatorias y en el trabajo por parte de sus compañeras, “aquí toda la Selección es una familia. Salimos con la convicción de sacar el arco en cero, no es algo solo mío. Yo le agradezco a la defensa y el mediocampo que hace el sacrificio para que no me lleguen a mí”.

El regreso de Mayra Ramírez tras una dura lesión y sus primeros partidos en la Liga de Naciones, “nos trae mucha felicidad, siempre es un placer tener a una jugadora extraordinaria y después de todo el proceso que vivió es que llegue aquí, que se divierta y ayudarnos a la clasificación”.

ÁNGELA BARÓN: “NO HE DEJADO DE SONREÍR EN SELECCIÓN COLOMBIA”

Otra de las jugadoras que pasó en la zona mixta de la Selección Colombia fue Ángela Barón. La zaguera central de Le Havre de Francia afirmó que el cambio de liga le ha ayudado, pero que ha tenido un proceso importante de adaptación.

La defensora nacida en Estados Unidos aseveró que, “me costó un poco acostumbrarme al ritmo de Francia porque llevaba mucho tiempo sin jugar, pero el equipo me dio la confianza para coger ritmo. Es una liga muy competitiva y física y encuentras equipos que les gusta jugar con el balón. Me ha ayudado a ser una jugadora más completa”.

La sensación de jugar en casa estos partidos, “desde que llegué a Cali no he dejado de sonreír porque extrañaba estar en Colombia. Llegar y sentir el amor de mis compañeras y el cuerpo técnico es muy bonito. Todas estamos metidas en la misma página. Estamos trabajando para hacer las cosas bien contra Uruguay”.

ANA MARÍA GUZMÁN: “ESTAMOS A 90 MINUTOS DE CLASIFICAR AL MUNDIAL”

Finalmente, en la zona mixta previa al partido del viernes, Ana María Guzmán señaló que, “es un privilegio estar aquí con ese bonito sueño que tenemos y de este proceso. Estamos a 90 minutos de clasificar a un Mundial que es una experiencia hermosa y sé que se nos darán las cosas”.

Además, indicó que, “es una oportunidad que está a un paso. Un Mundial es una experiencia muy bonita y es un sueño muy grande. Sé que se nos darán las cosas”. Concluyó que, “siento que a pesar de todos los momentos difíciles que la vida le pone a uno, siento que son parte del proceso que son esenciales para hacer una mejor versión. Cualquier rol que me toque en la Selección, dentro o fuera de la cancha siempre daré lo mejor de mí. Es un sueño colectivo”.