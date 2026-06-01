Ecuador recibe elogios de referente de España: "Va a hacer un buen papel"

El defensa de la selección española Marc Cucurella apuntó este domingo a Ecuador como uno de los tapados en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, convencido de que "va a hacer las cosas bien".

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"Es una selección que tiene muy buenos jugadores y que parece que no esté ahí, pero que va a hacer las cosas bien", dijo Cucurella al ser preguntado durante un acto de patrocinio de la Roja por las selecciones con posibilidades de llegar lejos.

"Siempre están las típicas (selecciones), pero no sé... Creo que Holanda tiene un gran equipo y luego hay una, Ecuador (...) creo que va a hacer un buen papel", dijo el defensa español, compañero en el Chelsea de Moisés Caicedo, una se las estrellas del combinado ecuatoriano, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al noroeste de Madrid, tras el primer entrenamiento de la Roja.

Por su parte, el portero Unai Simón se mostró convencido de que España tiene "que poner la salsa" en la cita mundialista.

"Creo que somos una selección que, bueno, que disfruta mucho del balón, creo que la gente se siente muy identificada con nuestro juego y de eso se trata, de dar un poco de alegría, un poquito de salsa al fútbol", dijo el portero de la Roja en el mismo acto.

Unai Simón también se refirió a la reciente final de Champions que ganó el sábado el PSG al Arsenal en la tanda de penales.

"Me alegré mucho por Luis Enrique (técnico del PSG). Fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio sobre todo, cuando me hizo debutar aquí en la selección", explicó Simón.

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También tuvo palabras de consuelo para su compañero David Raya, portero del Arsenal, al que vio "desolado" por no poder poner "un broche de oro" a su temporada.

"Va a tener la oportunidad del año que viene de volver a demostrar que tiene un equipo para poder ganar la Champions", dijo