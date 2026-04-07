Deportivo Cali, uno de los equipos históricos del fútbol profesional colombiano, está ubicado en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la liga del primer semestre del año, con 22 puntos.



Todavía, como bien se sabe, no ha asegurado su cupo en la siguiente ronda del torneo, por lo que no puede ceder puntos en los compromisos que le restan para finalizar el todos contra todos.

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Duelo clave ante Llaneros

Por ejemplo, la escuadra de la capital del Valle del Cauca se tendrá que ver las caras con Llaneros FC, rival directo en la carrera por la clasificación, el próximo domingo 12 de abril, por la jornada número 9 (partido que había sido aplazado) del torneo.



En ese juego, Cali, que juega de local, se tendría que imponer para seguir con paso firme en el certamen. Y sobre ese cotejo y lo que tiene que hacer el conjunto verde y blanco en Liga BetPlay habló, en las últimas horas, el centro delantero Juan Ignacio Dineno.

Palabras de Dineno

"Tengo que seguir manteniendo esa forma de trabajar y en los partidos aumentar el rendimiento; tenemos mucho que mejorar. El domingo tenemos un partido extremadamente difícil", manifestó el futbolista argentino.



Dineno lo tiene claro: el equipo tiene que mejorar mucho. Si la escuadra dirigida por el venezolano Rafael Dudamel sube el nivel, seguramente va a dar pelea por el título hasta las instancias finales.

Dineno está feliz

Juan Ignacio también aprovechó el espacio para expresar su felicidad por estar en un equipo como Deportivo Cali. Al atacante, en su primera etapa en el fútbol profesional colombiano, le fue bien.



"Para mí es muy importante estar acá, estoy muy contento y significa muchísimo para mí. Espero con una gloria en lo deportivo poder hablar de ese mercado de pases", aseguró.



"El fútbol colombiano tiene muchísimo para crecer. Sigue teniendo muchísimo camino hacia arriba para poder recorrer", sentenció el jugador sobre el rentado cafetero.























