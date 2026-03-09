Ecuador encontró el reemplazo de Moisés Caicedo para el Mundial 2026

Quedan tres meses para que empiece la fiesta del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México para 48 selecciones. A falta de algunas naciones por sellar la clasificación por los compromisos de repechaje, Ecuador ya vive la previa de esta competencia con los posibles convocados de Sebastián Beccacece.

El entrenador argentino ha dicho en varias ocasiones que ya tendría una base de, por lo menos, 20 jugadores y que para los amistosos convocaría a 34 o 35 jugadores para los compromisos de Fecha FIFA ante Marruecos y Países Bajos en marzo.

Bajo ese panorama de ya tener definidos a 20 jugadores en la convocatoria, faltarían solo seis jugadores que, Sebastián Beccacece afirmó que se decidirán en estos últimos meses. Sin duda alguna, Moisés Caicedo es uno de esos futbolistas que estarán convocados, pero, el cuerpo técnico tendrá que buscarle reemplazo al mediocentro del Chelsea en el debut mundialista.

BECCACECE TENDRÍA EL REEMPLAZO DE MOISÉS CAICEDO

Después del sorteo del Mundial de 2026, Ecuador quedó sembrado en el grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Para ese debut contra la selección de África, Ecuador no podrá tener a Moisés Caicedo por una expulsión en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina.

Esas expulsiones no se limpian para el Mundial y Sebastián Beccacece no podrá contar con una de las fichas claves en el mediocampo de Ecuador. Analizando esas posibilidades, el entrenador argentino afirmó que, “Moi es un jugador único. Como tenemos tiempo, en estos dos amistosos y el tiempo que trabajemos con ellos, se va a ir decantando solo el reemplazo de Moi.

Yo necesito del campo para tomar ese tipo de decisiones tomando en cuenta a quién enfrentamos, cómo se desarrolla con la sociedad en la cancha. Hay un montón de aristas y hoy no puedo decir el nombre, pero quien lo haga, lo va a hacer bien”.

En la misma rueda de prensa complementó, “tuvimos cuatro partidos sin Moi y tenemos información de dónde agarrarnos, más la información nueva que recolectemos. No soy de quejarme ni lamentarme, tengo que adaptarme a lo que toca. FIFA debería revisar a futuro si un jugador que hizo toda una clasificatoria se perdería el debut del Mundial por una doble amarilla”.

LOS REEMPLAZOS QUE HA TENIDO MOISÉS CAICEDO EN LA ELIMINATORIA

Esta no será la primera ocasión en la que Ecuador tendrá que jugar sin Moisés Caicedo. En las Eliminatorias con Sebastián Beccacece el argentino ya había tenido este mismo problema. Aunque todavía no puede dar el nombre de su reemplazo, ya habría un candidato que toma fuerza para tomar su lugar ante Costa de Marfil.

La rueda de prensa de Sebastián Beccacece este lunes 9 de marzo también tuvo el recuerdo de los cuatro partidos en los que no pudo estar Moisés Caicedo. Dos de ellos fueron ante Bolivia y Paraguay en las Eliminatorias y Estados Unidos y México en amistosos.

Alan Franco fue el encargado de tomar ese lugar de Moisés Caicedo en el duelo contra Bolivia, pero, Jordy Alcívar parece haberle ganado el terreno a Franco. Las lesiones de Alan permitieron que Alcívar se ganara la confianza de Sebastián Beccacece en los otros tres partidos.

El jugador de Independiente del Valle cumplió con lo que Sebastián Beccacece le pidió y hasta anotó goles desde el punto penal. Sin dar el nombre del reemplazo de Moisés Caicedo, el volante Jordy Alcívar podría ser la solución en ese mediocampo en el Mundial.