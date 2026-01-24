Millonarios sufrió nueva baja para la Liga BetPlay: resistido jugador se lesionó

Este domingo 25 de enero, Millonarios tendrá una prueba de fuego para intentar sacar adelante la Liga BetPlay 2026-I. Los ‘Embajadores’ perdieron en el primer partido ante Atlético Bucaramanga y se ha hablado de todo acerca de la posible salida de Hernán Torres que no la pasa para nada bien después de no poder sellar la clasificación a los cuadrangulares y debutar con derrota.

Vea también: [Video] Luis Javier Suárez sigue 'encendido' e hizo un nuevo doblete con Sporting

Junior, que será el rival de Millonarios en Bogotá también está golpeado por un mal inicio de la temporada. Perdieron ante el Deportes Tolima en la primera fecha en una revancha de la final disputada en el segundo semestre del 2025 y, además, cayeron en la Superliga BetPlay con un contundente 3-0 de Independiente Santa Fe que privó a los barranquilleros de conseguir un nuevo título.

Para este encuentro, Millonarios no podrá contar con Leonardo Castro ni con Radamel Falcao García por sanciones, y, como si fuera poco, tampoco podrá contar con el guardameta, Guillermo De Amores. El uruguayo hace parte de la rotación, pues, a lo largo de la semana, Hernán Torres afirmó que no estaba seguro qué arquero atajaría en el segundo encuentro después de que Diego Novoa fuera inicialista en el debut.

GUILLERMO DE AMORES SE LESIONÓ: MILLONARIOS CONFIRMÓ REPORTE MÉDICO

Sin duda alguna, Guillermo De Amores ha sido uno de los jugadores y fichajes más discutidos en el segundo semestre del 2025 y se quedó para el 2026, pese a la salida de la mayoría de los extranjeros del cuadro bogotano. Hernán Torres no descartó que la titularidad fuera solo de Diego Novoa. No obstante, en medio de la planeación del juego ante Junior, se conoció la lesión.

Le puede interesar: [Video] Marino Hinestroza dio detalles de su frustrada llegada a Boca: "Siempre estuve firme"

Por medio de un comunicado emitido por Millonarios, el club dio a conocer que, “Millonarios FC informa que, el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡Le deseamos una pronta recuperación a Guillermo!”

Bajo ese sentido, el club albiazul no podrá contar con Guillermo De Amores para el compromiso ante el Junior. Los dos clubes se juegan las cartas para intentar conseguir los primeros tres puntos del torneo y ya se habla de posibles salidas de los entrenadores desde estas jornadas iniciales.

Millonarios confió en los dos arqueros que tiene en este momento y ante la salida de Iván Arboleda nunca pensaron en reforzar esa posición. Además, con base en el segundo semestre del 2025, este puesto era necesario, dado que el mismo Guillermo De Amores duró muchos meses sin jugar por una dura lesión que le quitó continuidad.

Lea también: Frank Castañeda sería presentado en un club tradicional del FPC

Parece que el 2026 inició de la misma manera para el uruguayo que no podrá estar en las siguientes fechas. Diego Novoa se adueñará de la titular ante Junior y en las próximas jornadas a la espera de que se recupere De Amores.