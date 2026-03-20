Beccacece cumplió en Ecuador: la convocatoria de 34 jugadores para Fecha FIFA

Este viernes 20 de marzo, Sebastián Beccacece terminó con las largas que había dado para confirmar la lista oficial de los jugadores que actuarán en los dos partidos de Fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos en España, y contra Países Bajos en suelo neerlandés.
Sin duda alguna, serán dos partidos vibrantes contra dos selecciones que esperan sacar adelante la participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Marruecos, campeón de la Copa Africana de Naciones es una de las escuadras más competitivas y de mayor variabilidad en la plantilla por lo hecho por la Sub-20, mientras que Países Bajos siempre es protagonista en Europa y en citas orbitales.
En anteriores ruedas de prensa, Sebastián Beccacece ya había dejado entrever que ya tenía todo adelantado con la lista definitiva del Mundial. El entrenador argentino afirmó que ya tenía a 20 jugadores dentro de la nómina a la espera de seis fichas más para componer ese equipo ideal en Estados Unidos, Canadá y México.
SEBASTIÁN BECCACECE CONFIRMÓ LOS 34 JUGADORES CONVOCADOS PARA LA FECHA FIFA DE ECUADOR
La idea de tener una amplia convocatoria en esta gira por Europa ante Marruecos y Países Bajos tiene que ver con la necesidad de meterle mayor competencia y presión a los seis cupos que harían falta para componer la lista definitiva de 26 futbolistas.
Sin embargo, no hay muchas novedades en la lista oficial que tiene a Enner Valencia como el gran líder, goleador y capitán. Entre los nuevos jugadores está Jordy Caicedo de Huracán, Anthony Valencia que juega en el Royal Antwerp de Bélgica y que recibió su primera convocatoria.
Entre las novedades está David Cabezas como arquero de Libertad de Loja, Leonardo Realpe, Jackson Porozo y Denil Castillo. Una lista de 34 jugadores que seguramente pelearán por los otros seis cupos disponibles del Mundial, dado que ya hay 20 convocados en la Copa del Mundo.
Así las cosas, esta es la lista de convocados que tendrá la selección de Ecuador en estos dos partidos de Fecha FIFA contra Marruecos y Países Bajos:
Arqueros
David Cabezas
Hernán Galíndez
Moisés Ramírez
Gonzalo Valle
Defensores
Ángelo Preciado
José Hurtado
Joel Ordóñez
Félix Torres
Leonardo Realpe
Piero Hincapié
Willian Pacho
Jackson Porozo
Pervis Estupiñán
Mediocampistas
Alan Franco
Denil Castillo
Jordy Alcívar
Kendry Páez
Moisés Caicedo
Patrik Mercado
Pedro Vite
Yaimar Medina
Delanteros
Alan Minda
Enner Valencia
Gonzalo Plata
Jeremy Arévalo
John Mercado
John Yeboah
Jordy Caicedo
Leonardo Campana
Nilson Angulo
Bryan Ramírez
Janner Corozo
Kevin Rodríguez
LOS 20 CONVOCADOS QUE YA ESTÁN PARA EL MUNDIAL
Hernán Galíndez
Gonzalo Valle
Moisés Ramírez
Piero Hincapié
William Pacho
Ángelo Preciado
Joel Ordóñez
Pervis Estupiñán
Alan Franco
Moisés Caicedo
Pedro Vite
Nilson Angulo
John Yeboah
Gonzalo Plata
Kendry Páez
Alan Minda
Denil Castillo
Enner Valencia
Leonardo Campana
Kevin Rodríguez