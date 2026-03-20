Beccacece cumplió en Ecuador: la convocatoria de 34 jugadores para Fecha FIFA

Este viernes 20 de marzo, Sebastián Beccacece terminó con las largas que había dado para confirmar la lista oficial de los jugadores que actuarán en los dos partidos de Fecha FIFA entre Ecuador y Marruecos en España, y contra Países Bajos en suelo neerlandés.

Sin duda alguna, serán dos partidos vibrantes contra dos selecciones que esperan sacar adelante la participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Marruecos, campeón de la Copa Africana de Naciones es una de las escuadras más competitivas y de mayor variabilidad en la plantilla por lo hecho por la Sub-20, mientras que Países Bajos siempre es protagonista en Europa y en citas orbitales.

En anteriores ruedas de prensa, Sebastián Beccacece ya había dejado entrever que ya tenía todo adelantado con la lista definitiva del Mundial. El entrenador argentino afirmó que ya tenía a 20 jugadores dentro de la nómina a la espera de seis fichas más para componer ese equipo ideal en Estados Unidos, Canadá y México.

SEBASTIÁN BECCACECE CONFIRMÓ LOS 34 JUGADORES CONVOCADOS PARA LA FECHA FIFA DE ECUADOR

La idea de tener una amplia convocatoria en esta gira por Europa ante Marruecos y Países Bajos tiene que ver con la necesidad de meterle mayor competencia y presión a los seis cupos que harían falta para componer la lista definitiva de 26 futbolistas.

Sin embargo, no hay muchas novedades en la lista oficial que tiene a Enner Valencia como el gran líder, goleador y capitán. Entre los nuevos jugadores está Jordy Caicedo de Huracán, Anthony Valencia que juega en el Royal Antwerp de Bélgica y que recibió su primera convocatoria.

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Entre las novedades está David Cabezas como arquero de Libertad de Loja, Leonardo Realpe, Jackson Porozo y Denil Castillo. Una lista de 34 jugadores que seguramente pelearán por los otros seis cupos disponibles del Mundial, dado que ya hay 20 convocados en la Copa del Mundo.

Así las cosas, esta es la lista de convocados que tendrá la selección de Ecuador en estos dos partidos de Fecha FIFA contra Marruecos y Países Bajos:

Arqueros

David Cabezas

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Gonzalo Valle

Defensores

Ángelo Preciado

José Hurtado

Joel Ordóñez

Félix Torres

Leonardo Realpe

Piero Hincapié

Willian Pacho

Jackson Porozo

Pervis Estupiñán

Mediocampistas

Alan Franco

Denil Castillo

Jordy Alcívar

Kendry Páez

Moisés Caicedo

Patrik Mercado

Pedro Vite

Yaimar Medina

Delanteros

Alan Minda

Enner Valencia

Gonzalo Plata

Jeremy Arévalo

John Mercado

John Yeboah

Jordy Caicedo

Leonardo Campana

Nilson Angulo

Bryan Ramírez

Janner Corozo

Kevin Rodríguez

LOS 20 CONVOCADOS QUE YA ESTÁN PARA EL MUNDIAL

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Piero Hincapié

William Pacho

Ángelo Preciado

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Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Nilson Angulo

John Yeboah

Gonzalo Plata

Kendry Páez

Alan Minda

Denil Castillo

Enner Valencia

Leonardo Campana

Kevin Rodríguez