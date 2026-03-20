Vanderlei Luxemburgo está en cuidados intensivos, ¿por qué?

Vanderlei Luxemburgo, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol brasileño, fue hospitalizado en las últimas horas luego de presentar complicaciones de salud en Brasil. El exseleccionador de la Canarinha y extécnico del Real Madrid permanece bajo observación médica tras ser diagnosticado con una infección pulmonar.

De acuerdo con la información divulgada por su equipo de asesoría, Luxemburgo comenzó a sentirse mal durante la noche, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Medical Santa Thereza, ubicado en Palmas, capital del estado de Tocantins. Allí fue sometido a varios exámenes para determinar su estado clínico.

¿Por qué está hospitalizado Vanderlei Luxemburgo?

Los estudios médicos confirmaron un cuadro de infección pulmonar, razón por la cual los especialistas decidieron ingresarlo en una unidad de cuidados intensivos. Según se conoció, el estratega comenzó un tratamiento con antibióticos y permanece bajo seguimiento permanente del personal médico.

La noticia ha generado preocupación en el entorno deportivo brasileño, teniendo en cuenta la dimensión de Luxemburgo dentro de la historia reciente del fútbol de ese país. A sus 73 años, el entrenador atraviesa un momento delicado de salud justo cuando había empezado a proyectar una nueva etapa de su vida fuera de los banquillos.

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El último equipo al que dirigió Vanderlei Luxemburgo

Su más reciente experiencia como director técnico se dio en 2023, cuando asumió por tercera vez la conducción de Corinthians. Sin embargo, aquella etapa terminó en el mismo año tras una racha de malos resultados que derivó en su salida del club paulista.

Más allá de ese último paso, Vanderlei Luxemburgo construyó una carrera extensa y muy exitosa, iniciada a comienzos de la década de los 80. Durante cerca de cuatro décadas dirigió a varios de los clubes más importantes de Brasil, consolidándose como uno de los entrenadores más laureados del país.

Recorrido de Vanderlei Luxemburgo como director técnico

En su recorrido aparecen equipos como Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense y Vasco da Gama. Además, estuvo al frente de la selección de Brasil entre 1998 y 2000, periodo en el que también reafirmó su condición de técnico de primer nivel en el continente.

Su nombre también tuvo eco en el fútbol europeo, especialmente en 2005, cuando asumió la dirección técnica del Real Madrid. Aquella experiencia con el conjunto merengue, en plena era de los llamados Galácticos, representó una de las pocas aventuras internacionales de su trayectoria profesional.

En días recientes, Luxemburgo había sido noticia por un asunto ajeno al fútbol, luego de anunciar su candidatura al Senado por el estado de Tocantins con el partido de centroderecha Podemos. Incluso, en una entrevista concedida a CNN Brasil en marzo de 2025, había anticipado su interés por entrar en la política, al considerar que todavía podía aportar "alguna cosa por la población".