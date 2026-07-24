Ecuador tendría listo su nuevo entrenador: técnico mundialista se ofreció

Aunque se esperaba mucho de la selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha dejado de trabajar en busca del reemplazo de Sebastián Beccacece que dejó la dirección técnica.

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Pasara lo que pasara en el Mundial, Sebastián Beccacece tenía un pie afuera del banquillo por la poca credibilidad que ha tenido a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, la previa de la Copa y en la experiencia mundialista. Bajo ese panorama, la FEF estaría buscando un entrenador y ya tienen las cosas claras en la Federación Ecuatoriana.

La prioridad de Francisco Egas pasa por contratar a un entrenador que no tenga responsabilidades en estos momentos con algún club o selección y que pueda tomar la dirección técnica antes de la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Además, aunque dejó claro que no importa el pasaporte, parece que el elegido sería un extranjero. Ya hay dos nombres y uno de ellos cuenta con experiencia mundialista en 2022.

TÉCNICO MUNDIALISTA SE OFRECIÓ A LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Apareció en los últimos días el rumor en la FEF que estaba buscando a un perfil prestigioso de cara a los retos de la Copa América 2028 y de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2030. El entrenador que más llama la atención en estos momentos es nada más ni nada menos que Walid Regragui.

En 2022, Marruecos fue la revelación de la Copa del Mundo bajo las órdenes del franco marroquí, Walid Regragui. La selección africana quedó cuarta perdiendo contra Croacia. Cuatro años más tarde, antes del certamen mundialista del 2026, Regragui decidió ponerle fin a su labor como entrenador de dicho país.

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Durante las últimas semanas, Walid Regragui ha coqueteado bastante con la FEF. No es que lo estén buscando desde la Federación, sino que fue él mismo el que se ofreció para tomar las riendas. De acuerdo con información del periodista Roberto Bonafont, el ex Marruecos se interesó en tomar las riendas.

Por ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha iniciado negociaciones con ningún entrenador, pero el acercamiento por parte de Walid Regragui podría ser un aliciente para que Francisco Egas contrate al mundialista con la selección de Marruecos en 2022.

LUIS ZUBELDÍA, EL OTRO ENTRENADOR QUE BUSCARÍA ECUADOR

Pese a que una de las prioridades por parte de la FEF es concretar a un entrenador que no tenga club o selección en estos momentos para que pueda tomar las riendas antes de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el otro director técnico que busca Ecuador es Luis Zubeldía.

La información salió por la cuenta de X MrOFFSIDER que indicó que, “tal como se rumoraba en las últimas horas, en efecto existió una consulta de la FEF por la disponibilidad de Luis Francisco Zubeldía. El entrenador argentino vería con buenos ojos dar el salto para ser seleccionador”. El tema es que el argentino sigue con contrato vigente en Fluminense.

Bajo ese panorama, Ecuador ya cuenta con la tranquilidad de que, tanto Luis Zubeldía como Walid Regragui aceptarían negociar con la FEF para ser el nuevo seleccionador tras la salida de Sebastián Beccacece. Habría que esperar la decisión oficial de Francisco Egas, presidente de la Federación.

THOMAS CHRISTIANSEN ‘RECHAZÓ’ A ECUADOR

Hace unas semanas, el periodista Vito Muñoz reveló que la ‘Tri’ podría tener un nuevo entrenador después de Sebastián Beccacece y sería un perfil mundialista que ya cuenta con bagaje internacional. Se trata nada más ni nada menos que del hispano danés, Thomas Christiansen que dirige actualmente a Panamá.

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Thomas Christiansen lleva cinco años en la selección canalera y los clasificó al segundo Mundial en este 2026. Los panameños debutaron con una derrota sobre el final ante Ghana, pero, sin duda alguna, por un primer tiempo en el que la selección de Christiansen fue más, generó buenos comentarios.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol no podrá contratar al estratega hispano danés y tendrá que buscar nuevas alternativas en el cargo de seleccionador tras Sebastián Beccacece. Y es que, Panamá confirmó en sus redes sociales que Thomas Christiansen seguirá a cargo de los canaleros para los siguientes retos de la Concacaf y en el siguiente ciclo mundialista.