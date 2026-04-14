Los tres grandes de la Liga BetPlay que buscaron a Martín Palermo como DT

En la Liga BetPlay ha aparecido varios nombres importantes de directores técnicos. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el argentino Martín Palermo que, como jugador tuvo destacadas participaciones en Boca Juniors y en la selección de Argentina.

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Como director técnico, a Martín Palermo le ha pesado bastante poder mantenerse en sus cargos y, además, el argentino no ha podido quedarse con títulos a lo largo de su experiencia como entrenador que inició en el 2012 con Godoy Cruz. Pasó por clubes de Argentina, Chile, México, Paraguay y Brasil.

Colombia podría ser un nuevo país para Martín Palermo con la necesidad de obtener títulos, pues, en este momento en su trayectoria como entrenador, el ex goleador de Boca Juniors apenas lleva una Liga de Paraguay con Olimpia en el 2024, además, fue elegido el mejor director técnico en dicho año.

MARTÍN PALERMO REVELÓ QUE TUVO DIÁLOGOS CON CLUBES DE COLOMBIA

Una experiencia intachable como jugador destacándose en Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y Villarreal en Europa. En su faceta de director técnico ha quedado en deuda con solo un título que ganó en Paraguay, e infortunadamente, lo manchó el descenso con Fortaleza de Brasil en el 2025.

Después de perder la categoría con Fortaleza, Martín Palermo salió de la institución brasileña y desde ese momento está libre a la espera de alguna posibilidad. Colombia podría ser una de esas opciones.

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De hecho, ha sonado bastante en Atlético Nacional en varias oportunidades y José Hugo Illera preguntó propiamente a Martín Palermo si tuvo acercamientos con el Fútbol Profesional Colombiano. En el programa Despierta Win, José Hugo informó que efectivamente hubo diálogos con tres grandes de la Liga BetPlay.

José Hugo Illera comentó que Martín Palermo le dijo, “me llamaron de Atlético Nacional, en algún momento hablé con el Deportivo Cali. América de Cali fue el primero en llamarme y recientemente, llamó el Atlético Bucaramanga”.

¿MARTÍN PALERMO VENDRÍA A DIRIGIR A LA LIGA BETPLAY?

Sobre esas posibilidades que ha tenido con los intereses de Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali y Atlético Bucaramanga, Martín Palermo no dudó en afirmar que “estaría encantado de venir a Colombia”. Habrá que esperar las nuevas ofertas que podría haber para Martín Palermo.

Por ahora, el entrenador está libre desde que terminó a finales del 2025 su contrato con Fortaleza en el que no pudo mantener la categoría. Sin embargo, tuvo más victorias que derrotas y estuvo cerca de salvarse.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Martín Palermo ha dirigido en 387 partidos con un registro de 145 victorias, 115 empates y 127 derrotas. El porcentaje de rendimiento acumulado es del 47,38. Su mejor paso fue con el Olimpia en el que quedó campeón ganando su único título hasta el momento.

La Liga BetPlay espera por tener a Martín Palermo que ya habría dado el sí para venir a dirigir en el Fútbol Profesional Colombiano. Hace poco lo habría contactado Bucaramanga que se quedó sin entrenador por la salida de Leonel Álvarez, que, aunque no lo han hecho oficial, no dirigió el último partido del cuadro ‘Leopardo’.