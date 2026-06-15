Oficial: primer técnico despedido en pleno Mundial 2026

Este Mundial ha dejado grandes goleadas en esta primera jornada y en estos primeros cuatro días de vibrantes partidos. Entre los marcadores abultados está nada más ni nada menos que la derrota de Paraguay con un 4-1 en contra frente a Estados Unidos, el 7-1 de Alemania a Curazao y el 5-1 de Suecia a Túnez.

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Antes de afrontar el Mundial, hubo novedades en las direcciones técnicas con la salida de Dick Advocaat de Curazao por un tema familiar. Pudo solucionarlo antes de que arrancará el certamen y regresó al banquillo. La derrota 7-1 para una selección debutante no cambió nada con el cargo del neerlandés.

Sin embargo, de manera insólita, después de esta primera jornada del Mundial, una federación en particular decidió acabar con el contrato de un director técnico a causa de una durísima goleada este domingo 14 de junio. Se trata de Sabri Lamouchi de Túnez que solo aguantó un juego del certamen mundialista.

SABRI LAMOUCHI SALIÓ DE LA SELECCIÓN DE TÚNEZ

Goles iban y venían en el partido de cierre de la jornada dominical entre Suecia y Túnez. Los tunecinos apenas marcaron un gol por medio de Omar Rekik, mientras que Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Yasin Arayi en dos ocasiones y Mattias Svanberg anotaron los tantos de los suecos.

En la rueda de prensa, Sabri Lamouchi afirmó que, “esta fue una derrota realmente difícil y dolorosa para nosotros. Es muy doloroso empezar un torneo tan prestigioso como la Copa Mundial con una derrota tan abultada. Para ser honesto, hoy cometimos demasiados errores graves en el campo. Si le das espacios a jugadores de clase mundial como Alexander Isak y Viktor Gyökeres en el ataque sueco, nunca te perdonarán y te castigarán”.

De manera apresurada, la Federación Tunecina de Fútbol decidió cortar el vínculo de Sabri Lamouchi, entrenador que llegó a partir de este 2026 y que apenas pudo dirigir por seis meses en el seleccionado africano. Solo alcanzó a estar en la línea por cinco partidos dejando un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.

Por medio de un comunicado, la Federación escribió que, “el viaje de Sabri Lamouchi con la selección tunecina llega a su fin hoy, tras la contundente derrota ante Suecia. Según la información disponible, el director deportivo Ziad Al-Jaziri está evaluando la identidad del entrenador que dirigirá a la selección en los dos partidos restantes del Mundial.

Según filtraciones, Munzer parece tener demasiadas posibilidades de asumir el cargo temporalmente hasta el final del Mundial. El anuncio oficial podría publicarse en las próximas horas”.

EL NUEVO TÉCNICO DE TÚNEZ

Bajo este panorama, todo parece indicar que Túnez dejaría a un entrenador de manera interina para afrontar los dos retos que le quedan frente a Países Bajos y Japón. Munther Al-Kabir sería el elegido para tomar las riendas, aunque se dice que uno de los exjugadores de la selección tunecina como Wahbi Khazri también podría ser el estratega.

Quien llegue a la selección de Túnez tendrá que recuperar la confianza después de esta primera derrota. La cosa es que ya les queda complicado, dado que enfrentarán a dos selecciones de envergadura como Países Bajos y Japón en esta fase de grupos.

Esta no es la primera ocasión en la que Túnez saca a un entrenador en pleno Mundial. La primera oportunidad fue en el certamen mundialista de Francia 1998 cuando Henryk Kasperczak perdió los dos partidos iniciales de la Copa del Mundo y decidieron acabar el vínculo contractual del técnico.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.