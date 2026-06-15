"No vamos a cambiar": tajante declaración en Ecuador luego de la caída ante Costa de Marfil

La derrota 1-0 frente a Costa de Marfil dejó a Ecuador sin puntos en el grupo E del Mundial 2026, pero en el entorno de la Tri prevalece un mensaje de tranquilidad. Tanto el seleccionador Sebastián Beccacece como referentes del plantel consideran que el resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego y confían en revertir la situación en las próximas jornadas.

Beccacece habló tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil

El primero en comparecer ante los medios fue el entrenador Sebastián Beccacece, quien lamentó el desenlace del compromiso, definido por Amad Diallo en el minuto 90, cuando todo parecía encaminado hacia el empate.

"En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate", manifestó el estratega argentino al analizar lo ocurrido en Filadelfia. Para el técnico, Ecuador hizo méritos suficientes para sumar al menos una unidad en su estreno mundialista.

Beccacece también destacó la actitud de sus dirigidos y recordó que el torneo apenas comienza. "Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando", afirmó.

Además, reconoció que el alto ritmo físico del encuentro terminó pasando factura a varios de sus futbolistas, quienes concluyeron el partido con desgaste acumulado e incluso algunas molestias musculares.

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Enner Valencia, tras Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Posteriormente habló el capitán Enner Valencia, quien se mostró convencido de que una derrota no cambia las metas trazadas por la selección ecuatoriana. "Las aspiraciones de Ecuador en el Mundial siguen igual. Por un revés no vamos a cambiar", expresó el máximo goleador histórico de la Tri.

Valencia destacó que el equipo generó suficientes opciones para conseguir un resultado diferente y consideró que ese aspecto debe servir como punto de partida para lo que viene. "Quiere decir que ese es el camino", señaló al referirse a los remates que se estrellaron en los palos y a las ocasiones claras desperdiciadas.

El delantero también apeló al carácter que ha mostrado Ecuador en otras circunstancias adversas. "Es difícil comenzar perdiendo, pero este grupo se ha caracterizado por salir de ocasiones difíciles", comentó. Además, dejó claro que no espera una modificación en la propuesta futbolística del equipo: "Todos los partidos los vamos a jugar de la misma manera".

Gonzalo Plata se refirió a la caída de Ecuador en el Mundial

La voz de Gonzalo Plata fue igualmente optimista pese a la decepción por el resultado. El extremo del Flamengo aseguró que Ecuador fue competitivo durante gran parte del encuentro y lamentó que el esfuerzo no se reflejara en el marcador final.

"Lo de hoy es una lástima. Son cosas que pasan. Atacamos, dominamos, generamos opciones, no fuimos inferiores", afirmó Plata. El atacante cerró con un mensaje de enfoque absoluto en la siguiente presentación de la Tricolor: "Ahora debemos pensar en el próximo partido. Será complicado, pero vamos a intentarlo. Sabemos que tenemos equipo y siempre queremos más".

Próximos partidos del grupo E del Mundial

Ecuador buscará recuperarse el próximo 20 de junio cuando enfrente a Curazao en la segunda fecha del grupo E. Mientras tanto, Alemania y Costa de Marfil, ambos con tres puntos, protagonizarán un duelo que podría empezar a definir el liderazgo de la zona.