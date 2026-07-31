Ecuador prepara bombazo con su nuevo DT: un mundialista europeo presentó proyecto

Tras las eliminaciones de algunas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, varios directores técnicos abandonaron sus respectivos cargos. Uno de ellos fue Sebastián Beccacece que dejó de ser el seleccionador de Ecuador por la caída ante los mexicanos en dieciseisavos de final.

Desde ese momento, Ecuador ha venido buscando alternativas para definir a su nuevo entrenador con la consigna clara de no querer a un perfil ecuatoriano y apostarles a los internacionales. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene el plan de contratar a un estratega que no tenga contrato con un club o selección en estos momentos y anunciarlo antes de la Fecha FIFA.

En ese orden de ideas, la FEF buscaría hacer un bombazo con un entrenador mundialista. Se trata nada más ni nada menos que de Roberto Martínez, seleccionador español que acaba de dejar a Portugal tras la eliminación en los octavos de final frente a España.

ROBERTO MARTÍNEZ, EL ENTRENADOR QUE QUIERE LA FEF ANTES DE LA FECHA FIFA

Con la consigna clara de traer a un director técnico libre, aparece Roberto Martínez como una opción. De acuerdo con la cuenta de MROffsider, “la FEF consultó la disponibilidad del español Roberto Martínez y le presentó su proyecto para la Selección”.

Roberto Martínez es un entrenador de mucha experiencia, sobre todo con liderazgo en Mundiales. El español dirigió en dos ocasiones a Bélgica en las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Además, con Portugal también dirigió el de 2026.

En el 2018, Roberto Martínez alcanzó un podio en Mundiales siendo tercero con la selección de Bélgica, que, infortunadamente no pudo mantener ese nivel cuatro años después eliminados en primera ronda en Catar. Viene de llegar a octavos de final con Portugal y ganó su primer título como seleccionador en la Liga de Naciones de la UEFA en 2025.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene en cuenta a Roberto Martínez como una de las primeras opciones para tomar las riendas de la selección de Ecuador después de la salida de Sebastián Beccacece. Sin embargo, como mantiene MROffsider, “no es la única alternativa y continúan las charlas y análisis de más perfiles”.

ENTRENADOR SE OFRECIÓ PARA TOMAR LAS RIENDAS DE ECUADOR

Uno de los nombres que también apareció como opción en el radar de la FEF es nada más ni nada menos que Walid Regragui, quien estuvo a cargo de la selección de Marruecos en el Mundial de 2022 como un entrenador revelación por las buenas sensaciones de los marroquíes.

Walid Regragui terminó su ciclo con Marruecos antes del Mundial del 2026 y, de acuerdo con información del periodista Roberto Bonafont, Regragui se interesó en tomar las riendas de la selección de Ecuador.

La FEF tendrá que elegir en próximos días a su seleccionador después de Sebastián Beccacece. Walid Regragui o Roberto Martínez podrían ser una solución, pero seguramente no serán los únicos entrenadores que tiene en la cabeza Francisco Egas.

LOS AMISTOSOS QUE TENDRÍA ECUADOR EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

La selección de Ecuador terminó el ciclo mundialista y ya tendrían definidos dos rivales en la Fecha FIFA de septiembre y octubre. En esta ventana de amistosos, cada país tiene derecho a confirmar a cuatro rivales.

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Por esta razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya se mueve en busca de definir a los dos primeros rivales que enfrentará en septiembre y octubre. De acuerdo con El Canal del Fútbol, Ecuador buscaría a Japón y a Corea del Sur para los amistosos de esta ventana y faltarían otros dos.

En la Federación Ecuatoriana esperan definir a los rivales. Japón y Corea del Sur serían los oponentes para Ecuador después del Mundial. Para estos compromisos, ya tendría que haber un entrenador definido para tomar el lugar de Sebastián Beccacece que salió tras la eliminación en dieciseisavos de final.