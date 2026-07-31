Yerry Mina tomó decisión tras recibir una millonaria oferta: ¿Seguirá en Italia?

Mucho se ha hablado del futuro de varios jugadores de la Selección Colombia que tuvieron participación durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México hace menos de un mes. Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez y ahora Yerry Mina son los principales jugadores que tienen mercado.

No hay nada asegurado todavía en el futuro de los tres jugadores, pero lo que sí está claro es que cada uno de ellos quiere seguir en las competencias más importantes de Europa. Yerry Mina está cómodo en el Cagliari y no tiene pretensiones de buscar otro destino.

Sin embargo, en las ligas de Europa, el nombre de Yerry Mina ha llamado la atención y ya hay un club que envió una oferta muy interesante para el defensor central oriundo de Guachené, Cauca. La propuesta duplicaría el salario que gana el ex Everton en el Cagliari.

LA MILLONARIA OFERTA QUE YERRY MINA HABRÍA RECHAZADO

Yerry Mina es uno de los capitanes del Cagliari y siente el respeto que le tienen sus compañeros y el cuerpo técnico. Empezar de cero en otro proyecto no lo ven con buenos ojos, pese a una millonaria oferta que envió el Fenerbahce, según cuentan medios italianos.

La información llegó desde el medio Tuttomercatoweb que señaló que el Fenerbahce se habría acercado al Cagliari para convencer al defensor central este viernes 31 de julio, que, curiosamente, es el día en el que vence la cláusula de rescisión de 1,8 millones de euros del colombiano.

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Tuttomercatoweb dio a conocer que, “el defensa colombiano habría rechazado una importante oferta de Turquía, a pesar de que el salario ofrecido duplicaba su sueldo actual en Cagliari”. Además, reseñaron que, “a pesar del interés de clubes extranjeros y la posibilidad de un traspaso lucrativo, Mina habría optado por permanecer en Cerdeña”.

En ese orden de ideas, Yerry Mina solo piensa en seguir en Italia y seguir afianzándose como uno de los capitanes y de los jugadores más importantes para el cuerpo técnico.

LA MISIÓN DE YERRY MINA EN CAGLIARI

En las últimas temporadas, el Cagliari se ha dedicado a salvarse del descenso en las últimas jornadas. Yerry Mina fue uno de los actores principales para evitar la caída a la Serie B de Italia, especialmente en las temporadas 2023/24 y 2024/25. En ambas quedó con 36 unidades a un punto en el 2024 y a cinco unidades del descenso en la del 2025.

Bajo ese panorama, la intención de Yerry Mina en esta nueva temporada que arranca el 22 de agosto contra Parma será la de escapar de las posiciones de abajo y salvarse de manera anticipada sin tener que apretar el acelerador para evitar un descenso infortunado.

Yerry Mina es una fortaleza en el juego aéreo, es un líder, un referente y un capitán del Cagliari. El club le tiene confianza y el colombiano quiere responder a esa confianza brindada quedándose, pese a una oferta más que atractiva y millonaria para su futuro.