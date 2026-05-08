Ecuador recibió la mejor noticia para el Mundial: FIFA lo confirmó

Quedan 34 días para que arranque el sueño mundialista de las 48 selecciones que buscarán la gloria en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador afrontará el reto con Sebastián Beccacece como entrenador a la espera de hacer un buen papel en la competencia.

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Sebastián Beccacece ha sido muy cuestionado por la afición ecuatoriana, pues, aunque fue la segunda mejor selección de las Eliminatorias Sudamericanas detrás de Argentina, el seleccionado ecuatoriano fue uno de los equipos que menos goles convirtió al término de las 18 jornadas.

Los hinchas no le perdonan la poca capacidad goleadora, pese a ser la mejor defensa con solo cinco goles en contra. También ignoran el buen nivel que demostró en los amistosos de la Fecha FIFA de marzo después de igualar con Marruecos y con Países Bajos.

Antes de afrontar el Mundial, la FIFA le dio una gran noticia a Ecuador que celebrarán de cara al primer partido frente a Costa de Marfil con una de las grandes figuras que tiene Sebastián Beccacece. Se trata nada más ni nada menos que de Moisés Caicedo.

MOISÉS CAICEDO PODRÁ JUGAR EN LA PRIMERA FECHA DEL MUNDIAL

El 14 de junio, Ecuador arrancará el sueño mundialista enfrentando a Costa de Marfil en Estados Unidos. Antes de ese encuentro, Sebastián Beccacece sabía que no iba a poder contar con Moisés Caicedo que fue expulsado en la última fecha de las Eliminatorias.

De acuerdo con el reglamento, esas tarjetas rojas no se limpian para disputar el Mundial. En ese orden de ideas, tanto Moisés Caicedo como Nicolás Otamendi de Argentina, quienes fueron expulsados en ese encuentro iban a ser sancionados en la primera fecha.

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César Luis Merlo afirmó que, “FIFA dispuso la amnistía y Moisés Caicedo no está suspendido para jugar en el debut del Mundial”. Posteriormente, explicó que, “la explicación que me da FIFA a mí es que, “esta decisión fue tomada para garantizar que las asociaciones y miembros participantes puedan competir con sus planteles más fuertes posibles”. Algo que también acaba de comunicar la FIFA, es que se van a limpiar las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y nuevamente después de cuartos de final”.

Bajo ese panorama, Ecuador va con todo su arsenal para afrontar el primer reto de la Copa del Mundo cuando se vean las caras con su similar de Costa de Marfil. Moisés Caicedo sería indiscutible titular en este certamen con la necesidad de hacer un buen papel, dado que en 2022 no lograron pasar la fase de grupos.

LAS DOS BAJAS QUE TENDRÁ ECUADOR ANTES DEL MUNDIAL

Seguramente, Sebastián Beccacece dará a conocer los convocados con una lista que poco cambiará a comparación de lo que ha llevado en Fecha FIFA de marzo. El entrenador argentino había asegurado que ya tenía definido a 20 futbolistas y que solo faltaban seis futbolistas por convocar, dado que, para este Mundial, cada selección tiene 26 cupos en la plantilla.

En esa lista, jugadores como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Enner Valencia, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, entre otros jugadores harán parte de la convocatoria. Sin embargo, la ‘Tri’ no podrá contar con Piero ni con Pacho para el amistoso que tendrán el 30 de mayo contra Arabia Saudita en Estados Unidos.

Tanto Willian Pacho como Piero Hincapié se enfrentarán en la final entre el PSG vs Arsenal el sábado 30 de mayo, mismo día del juego entre ecuatorianos y saudíes antes del Mundial.

ECUADOR Y SU SEGUNDO AMISTOSO ANTES DEL MUNDIAL

Los dirigidos por Sebastián Beccacece confirmaron dos amistosos antes del debut frente a Costa de Marfil. El primero será el 30 de mayo enfrentando a Arabia Saudita en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey en Estados Unidos.

Por su parte, el 7 de junio, a siete días del debut de Ecuador en el Mundial, la ‘Tri’ se verá las caras con su similar de Guatemala en el ScottsMiracle-Gro Field en Columbus, Ohio. Justamente, ahí será el campamento de los ecuatorianos para concentrar en el certamen mundialista.