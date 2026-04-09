Ecuador recibió mala noticia de la FIFA para el Mundial: duro golpe

Desde que se selló el paso de Ecuador para el Mundial se ha hablado muchísimo del nivel de los jugadores convocados, especialmente por la poca participación goleadora de varios futbolistas. Si no está enchufado Enner Valencia, la ‘Tri’ pierde mucha capacidad ofensiva.

En las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador clasificó al Mundial de 2026 segundo detrás de Argentina con cinco goles en contra, siendo el combinado que menos tantos recibieron, pero la preocupación apareció por la poca cuota goleadora al final del certamen continental.

Para el Mundial recibieron una dura noticia por Moisés Caicedo que se perdería el primer partido contra Costa de Marfil, pero este jueves 9 de abril, la FIFA le dio un golpetazo a Ecuador por la exclusión de los árbitros ecuatorianos que, por tercera vez consecutiva, no habrá jueces centrales, de línea ni en el VAR.

ECUADOR NO TENDRÁ REPRESENTACIÓN EN CAMPOS ARBITRALES PARA EL MUNDIAL 2026

Sin duda alguna, el arbitraje es un espacio que sigue dando de qué hablar en Sudamérica con los resultados en general de los árbitros en las ligas nacionales del continente. En las competencias internacionales también se ve cada vez menos delegaciones de ecuatorianos como jueces centrales.

De hecho, en la Copa Libertadores no hay ningún juez central ecuatoriano para esta primera fecha. Por Copa Sudamericana estuvo Guillermo Guerrero como árbitro principal y Carlos Orbe en la video asistencia. Poco a poco, el fútbol ecuatoriano viene perdiendo espacio en el tema arbitral.

Lea también Ecuador confirmó nuevo amistoso antes del Mundial: hay polémica

La FIFA emitió la lista oficial de los jueces en el Mundial y ni como asistentes ni como árbitros centrales ni en la tecnología apareció algún representante de Ecuador.

Entre los candidatos que podían estar en el Mundial estaban Yerson Zambrano, Franklin Congo o Carlos Orbe, este último en el VAR. Sin embargo, ninguno de los tres apareció en la lista oficial de jueces que van a dirigir la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

LA ÚLTIMA VEZ QUE ECUADOR TUVO DELEGACIÓN EN MUNDIALES

Para este torneo, el Mundial no tendrá delegación de Ecuador ni de Bolivia dentro de los arbitrajes. Son los dos únicos países de Sudamérica que no tendrán representación en la Copa del Mundo. Esta es la tercera ocasión de manera consecutiva en la que la nación ecuatoriana se queda sin jueces.

Y es que, la última oportunidad en la que Ecuador llevó a jueces o a una terna arbital para encargarse de partidos mundialistas fue en el 2014 en Brasil con Carlos Vera como juez central, Byron Romero y Christian Lescano como asistentes. De hecho, Vera tuvo participación en la final como cuarto árbitro.

EL ARBITRAJE EN ECUADOR NO REFLEJA EL NIVEL DEL FÚTBOL ECUATORIANO

Curiosamente, el fútbol de Ecuador ha venido en alza en la liga local, en torneos internacionales, especialmente con Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle como los clubes que más prestigio tienen en Copa Sudamericana y Libertadores, pero no el arbitraje que se ha quedado atrás.

Lea también Inesperado anuncio desde Ecuador para el partido de América en Copa Sudamericana

Los jueces centrales vienen perdiendo cabida en todas las competencias más importantes de Sudamérica. Además, el nivel de la selección ecuatoriana también ha dado de qué hablar con buenas sensaciones en las Eliminatorias dejando a la ‘Tri’ clasificada en dos Mundiales seguidos.

Sin embargo, la representación de Ecuador en espacios arbitrales sí va perdiendo terreno y ha quedado relegado. Eso se ha visto reflejado en estas decisiones de la FIFA en la cual no tuvieron en cuenta a ningún juez para la Copa del Mundo.