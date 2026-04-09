Colombia se juega una final: próximo partido en el Sudamericano Sub-17; fecha, hora y rival

Primer tropiezo para la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de la categoría que, la FIFA definió que desde el 2025 al 2030 se jugaría este certamen con miras a sellar la clasificación para el Mundial en Catar como sede ya elegida. Los dirigidos por Freddy Hurtado cayeron ante Uruguay y postergan las posibilidades de sellar el paso a la siguiente fase.

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Horas más tarde de la derrota de Colombia, la cuarta fecha del Sudamericano Sub-17 en el Grupo A se completará con el duelo entre Paraguay y Chile que están en el fondo de la tabla con una unidad. La victoria de alguno de estos dos seleccionados podría bajar a los cafeteros de la tercera casilla y dejarlos en la cuarta posición.

Si esto sucede, sí o sí Colombia tendrá que ganar su último duelo del Sudamericano para tener todavía las opciones de pasar a la siguiente instancia y lograr su clasificación para el Mundial de Catar.

PRÓXIMO RIVAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Infortunadamente, Colombia perdió el primer partido del Sudamericano en dos acciones puntuales similares. La pelota quieta fue determinante para que el delantero Thiago Brizuela marcara dos goles casi calcados para que Uruguay sumara los primeros tres puntos en el certamen.

Con esta derrota, Colombia tendrá que ganar su último partido para poder clasificar a las fases finales. Ese duelo determinante será ante su similar de Paraguay. Los paraguayos podrían bajar al seleccionado cafetero dependiendo de lo que pase frente a Chile en el complemento de la cuarta jornada.

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Este último enfrentamiento contra Paraguay ya tiene fecha y hora. A continuación, la programación de la fecha 5:

Domingo 12 de abril

Paraguay vs Colombia | 6:00 P.M. (hora de Colombia), 8:00 P.M. (hora de Paraguay)

Este encuentro se jugará en simultáneo con el duelo entre Ecuador vs Chile para definir la tabla de posiciones. Vale la pena acotar que, para las fases finales clasificarán cuatro selecciones de cada grupo a la espera de decidir a los siete clasificados al Mundial de la categoría en Catar.

LA PREOCUPACIÓN DE COLOMBIA PARA ENFRENTAR A PARAGUAY

La Selección Colombia enfrentó a Uruguay en la cuarta jornada del Sudamericano Sub-17 con un semblante muy lejano a lo que se había visto en las anteriores jornadas en la que superaron a Chile e igualaron con Ecuador.

Además del resultado, Colombia también sufrió tres lesiones en el partido que parecen ser graves de cara a una posible clasificación para las fases finales y, que ya los sacan del duelo ante Paraguay.

Y es que, antes de los primeros 15 minutos, Colombia prendió las alarmas por la lesión de Julio Sinisterra que había sido determinante en el partido frente a Chile que ganaron. En ese mismo momento, Alex Gómez también tuvo que salir del campo de juego. Por Sinisterra entró Dilan Bonilla que también se lesionó en el segundo tiempo.

ASÍ SE JUGARÁ LA FASE FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-17

Colombia cuenta con la suerte de que para las fases finales pasan los primeros cuatro de cada grupo y en este momento, estarían clasificando a las instancias definitivas para asegurar la clasificación al Mundial que es el máximo objetivo en este certamen.

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En caso de quedar entre la tercera o cuarta casilla, jugarán los Play-Offs. Si ganan tendrán que afrontar el quinto y sexto puesto, y si pierden el séptimo y octavo lugar. La única forma de no ir al Mundial sería si quedan últimos en esas fases finales.

Por su parte, si Colombia logra sumar de a tres contra Paraguay y clasifica primero o segundo obtendrá la clasificación directa al Mundial y jugará las semifinales. Si ganan en esa llave llegarán a la final en busca del título. Si pierden, deberán enfrentar el tercer y cuarto puesto.