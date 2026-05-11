Ecuador se complica para el Mundial: las bajas que tendría Beccacece

Queda exactamente un mes para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y las selecciones ya empiezan a preparar la cita mundialista con la necesidad de hacer un buen papel en el certamen orbital. Por los lados de Ecuador ya se prenden las alarmas por lesiones.

Mientras sigan las competencias de Europa como las ligas locales o en el caso de la Champions League con dos ecuatorianos que se verán las caras el 30 de mayo, las lesiones pueden poner en peligro a Ecuador. Justamente, en la semana se prendieron las alarmas por dos jugadores puntuales que presentaron golpes.

Además, hay preocupación con Leonardo Campana que estaría regresando a las canchas a finales de mayo y, además, con el New England Revolution tiene una muy pobre cuota goleadora a lo largo de este primer semestre del 2026 en la MLS.

LAS DOS LESIONES QUE IMPACTAN A LA SELECCIÓN DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL

Con tan poco tiempo que tienen las selecciones de preparar el Mundial, las bajas pueden comprometer bastante y a Ecuador le toca estar pendiente de dos jugadores puntuales en esta semana: Willian Pacho del Paris Saint-Germain y Kevin Rodríguez del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Y es que, después de las semifinales de la UEFA Champions League, Willian Pacho salió lesionado en el partido entre Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain. Se prenden las alarmas para la final y para el Mundial que arrancará el 14 de junio frente a Costa de Marfil.

Las primeras versiones de la lesión de Willian Pacho señala que es un golpe muscular y que no parece para nada grave pensando en el Mundial, y en la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal. Justamente, la idea de Luis Enrique sería no correr riesgos con el ex Frankfurt y resguardarlo para conseguir el título europeo.

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Por su parte, lo de Kevin Rodríguez parece más complicado por una lesión muscular. En el Royale Union Saint-Gilloise vs Mechelen, el ecuatoriano fue titular, pero apenas pudo disputar la primera media hora, dado que sintió un pinchazo y se lesionó pidiendo el cambio.

Kevin Rodríguez sufrió una lesión muscular y, de acuerdo con Bolavip Ecuador, el atacante estaría de vuelta en la competencia belga semanas antes del Mundial, lo que le complicaría para llegar con regularidad. Rodríguez está en esa lista de 20 jugadores que ya tiene Sebastián Beccacece definido.

LA PRIMERA BAJA DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL

Estos dos jugadores que se lesionaron durante esta semana prenden las alarmas en una selección de Ecuador que ya sufrió bastante por la lesión de Patrik Mercado, futbolista de Independiente del Valle. Mercado es la primera baja oficial para afrontar la Copa del Mundo.

De acuerdo con el club, Patrik Mercado no estará en el Mundial por una “rotura parcial del ligamento cruzado y estará fuera 7 u 8 meses. Llegará la aceptación en los próximos meses, porque son circunstancias que pasan. Tendrá muchas cosas en la cabeza, quizá pudo evitarse y no tendría esa complejidad”.

Habrá que esperar si esa baja de Patrik Mercado se junta con la de Kevin Rodríguez y Willian Pacho que podrían estar en peligro para disputar esta Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Además, ver si Leonardo Campana vuelve antes para estar dentro de la lista oficial.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ ECUADOR PARA EL MUNDIAL

El 14 de junio, Ecuador arrancará el sueño mundialista enfrentando a Costa de Marfil en Estados Unidos. Antes de ese encuentro, Sebastián Beccacece sabía que no iba a poder contar con Moisés Caicedo que fue expulsado en la última fecha de las Eliminatorias.

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De acuerdo con el reglamento, esas tarjetas rojas no se limpian para disputar el Mundial. En ese orden de ideas, tanto Moisés Caicedo como Nicolás Otamendi de Argentina, quienes fueron expulsados en ese encuentro iban a ser sancionados en la primera fecha.

César Luis Merlo afirmó que, “FIFA dispuso la amnistía y Moisés Caicedo no está suspendido para jugar en el debut del Mundial”. Posteriormente, explicó que, “la explicación que me da FIFA a mí es que, “esta decisión fue tomada para garantizar que las asociaciones y miembros participantes puedan competir con sus planteles más fuertes posibles”. Algo que también acaba de comunicar la FIFA, es que se van a limpiar las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y nuevamente después de cuartos de final”.