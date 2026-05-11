Junior va un paso adelante y ya tendría visto al remplazo de Alfredo Arias

Junior de Barranquilla vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano al haber vencido con un polémico penal a Once Caldas en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay 2026 de apertura, pero también por el mal momento que está pasando a nivel internacional en la Copa Libertadores.

El conjunto 'tiburón' ya se despidió de la Copa Libertadores tras caer en la fecha 4 contra Cerro Porteño en condición de local, lo que habría puesto contra las cuerdas a Alfredo Arias y su respectivo cargo como director técnico del club, ya que se estarían mirando alternativas para reemplazarlo, tal como la de Alejandro Restrepo.

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Alejandro Restrepo podría ser el reemplazo de Alfredo Arias en Junior

La escuadra barranquillera se impuso en condición de visitante frente a Once Caldas en el Estadio Palogrande gracias a un gol de Guillermo Paiva sobre el cierre de la primera parte, justo en el minuto 43, tras un penal que terminó desatando bastante polémica.

Aún así, los hinchas y las directivas del club no se olvidan de lo que ocurrió en la Copa Libertadores, ya que llegó a la fecha 4 presionado por los malos resultados obtenidos en las jornadas anteriores y con la obligación de conseguir una victoria que le permitiera mantenerse con vida en el Grupo F.

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Sin embargo, Cerro Porteño volvió a demostrar superioridad táctica y se quedó con tres puntos fundamentales luego de una tempranera anotación de Pablo Vegetti sobre los 13 minutos.

El vaivén de resultados, principalmente los internacionales, han causado que se ponga en duda el cargo de Alfredo Arias como DT, por lo que ya se evalúan otras opciones en donde aparece el nombre de Alejandro Restrepo, tal como dio a conocer Giovanni Cárdenas, quien confirmó que estaría ya en la carpeta de posibles fichajes tras su salida de Independiente Medellín.

Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

Ya sin opciones de avanzar en la Copa Libertadores, el cuadro colombiano aún tiene esperanzas, matemáticamente hablando, de quedarse con el cupo a Copa Sudamericana, pero para ello está obligado a ganar su siguiente partido, el cual será también en condición de local contra Sporting Cristal el miércoles 20 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

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Alfredo Arias habló del triunfo ante Once Caldas y a eliminación en Libertadores

El técnico también dejó una reflexión personal sobre la resiliencia en el fútbol y en la vida: “He fracasado muchas más veces que mis jugadores”, afirmó, antes de agregar que “en la vida se fracasa muchas veces pero eso no te convierte en fracasado, lo que sí te convierte es no volverlo a intentar, esconderte”.

Finalmente, el entrenador recordó los objetivos del semestre: “Cuando empezó el semestre teníamos el objetivo que era repetir el campeonato y el sueño que era la Libertadores... no se nos dio el sueño, ahora vamos por el objetivo”, concluyó, dejando claro que el foco está puesto en avanzar en la liga.