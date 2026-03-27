Ecuador se estrelló en Fecha FIFA: partido perfecto y empate agónico de Marruecos que sabe a poco

Ecuador igualó 1-1 con Marruecos, octavo en el ranking de la FIFA, en un amistoso que sostuvieron el viernes en Madrid, en el marco de la preparación de ambos para el Mundial de Norteamérica 2026.

En el primer partido disputado entre los dos países, el combinado ecuatoriano tomó ventaja con gol de John Yeboah (47) y el africano emparejó con el tanto de Neil El Aynaoui (88).

El próximo martes, Ecuador medirá fuerzas con Países Bajos, que hará de local, y Marruecos con Paraguay.

La Tricolor "salió a proponer, a hacer buenas ideas, a moverse con mucha movilidad, a atacar los espacios, a aprovechar las velocidades de los extremos (...) lo hicimos bien", dijo el defensa Willian Pacho (Paris Saint-Germain) luego del encuentro.

"Nos vamos con buenas sensaciones", agregó y aseguró que el gol marroquí surgió de "un balón parado (...) hay que corregir".

Ecuador integra el Grupo E del Mundial junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que Marruecos está en el C con Brasil, Haití y Escocia.

Lea también Pereira sufrió dura baja para la Liga BetPlay: millonaria venta de un referente

En el duelo escenificado en la casa del Atlético de Madrid, Yeboah a los 47 minutos entró por la banda derecha para servir el balón hacia la zona de candela.

Apenas su compañero Gonzalo Plata paró el esférico, el mediocampista del italiano Venezia apareció como un rayo para marcar incluso al adelantarse en la acción al veterano Enner Valencia, que se preparaba para martillar.

El elenco marroquí salvó los muebles al empatar Neil El Aynaoui al minuto 88, cuando se levantó para propinar un cabezazo limpio a un tiro de esquina de Hakimi desde el costado derecho.

Los Leones del Atlas dejaron escapar la posibilidad de convertir al errar un penal. A los 61, Neil El Aynaoui se encargó de ejecutar la pena máxima tras sufrir una falta por parte de Plata, pero su disparo hacia la diestra pegó en el guardameta Hernán Galíndez.

El marroquí Mohamed Rabie Hrimat aprovechó el rebote para convertir, pero había caído en el fuera de juego al anticiparse al disparo desde los once pasos.

Lea también Colombiano figura en Brasil cambió de equipo: firmó con un club de la MLS

Mostrando más fútbol, la Tricolor trató de avasallar en el estadio Metropolitano, pero su impulso se vio debilitado por la ausencia de poder a la hora de encajar.

El volante Moisés Caicedo y Valencia se convirtieron en el motor de la escuadra sudamericana para trepar con rapidez y poner en aprietos al arquero Yassine Bounou.