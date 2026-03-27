Croacia aplaudió importante detalle de Colombia en Fecha FIFA: “Fue maravilloso”

La Selección Colombia perdió una racha larga de imbatibilidad frente a selecciones de Europa antes de afrontar el Mundial de 2026. La Fecha FIFA inició contra Croacia en un vibrante partido con victoria de los croatas. Un marcador de 1-2, pero que pudo ser mayor por otros intentos balcánicos.

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Todo inició con un gol tempranero de Jhon Arias que aprovechó para vencer a Dominik Livakovic con un disparo raso que pegó en Iván Perisic y tomó destino al arco. La victoria duró poco, pues el defensor central Luka Vuskovic igualó de una forma similar y previo al final del primer tiempo, Igor Matanovic puso el segundo.

Con este resultado desde la primera parte, Croacia sacó provecho y se quedó con la victoria por la mínima diferencia. En el segundo tiempo, los croatas pudieron aumentar la ventaja con intentos que pegaron en el palo. Luka Modric entró y orquestó el mediocampo para conservar el marcador.

ZLATKO DALIC Y EL APLAUSO PARA LA AFICIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

En la rueda de prensa, el entrenador bosnio croata analizó un detalle que lo dejó más que sorprendido a lo largo de los 90 minutos. Colombia se sentirá como en casa en este Mundial de 2026 cuando juegue sus partidos en Estados Unidos y en México por la cantidad de colombianos que viven en dichos países. En Orlando, Florida, eso se notó en ese encuentro frente a Croacia.

Zlatko Dalic analizó el partido y festejó el triunfo, “tengo que felicitar a nuestros jugadores por la victoria. Fue muy difícil, sobre todo cuando encajas un gol en el segundo minuto ante un estadio lleno, con el rival presionando. Demostramos carácter, energía y fuerza para remontar. El partido fue muy bueno para todos”.

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Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la respuesta de los aficionados colombianos que fueron al Camping World Stadium, “es genial jugar ante un estadio lleno y contar con el apoyo de la afición. Lo que Colombia tuvo fue maravilloso. Espero que Croacia también tenga apoyo en América, aunque nos quede lejos. Pero Colombia y todos los equipos sudamericanos seguro que contarán con un gran apoyo, es mucho más fácil llegar hasta aquí. Si no tienes apoyo y una gran cantidad de aficionados detrás, no sirve de nada. Esa es la sinergia entre la afición y el equipo, fue muy bonito”.

EL ANÁLISIS DE DALIC SOBRE LA SELECCIÓN COLOOMBIA

Con un estadio repleto de camisetas amarillas apoyando a la Selección Colombia y que fue algo aplaudido por el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic sentó cabeza y se acordó en la rueda de prensa de esa jugada fallida por Luis Javier Suárez “en algunos momentos tuvimos suerte de no encajar un gol tras una gran ocasión de Colombia”.

Pues bien, si Colombia marcaba ese gol, la selección sudamericana se podía llevar la victoria gracias a ese segundo tanto cuando todo estaba en igualdad. A los 28 minutos Luis Suárez falló en su definición y perdió una chance de oro para poder sumar el triunfo en el primer juego de Fecha FIFA.

¿QUÉ VIENE PARA CROACIA ANTES DEL MUNDIAL?

Para la selección croata el siguiente reto en la Fecha FIFA de marzo será contra Brasil. La gira en Estados Unidos contra países sudamericanos va por buen camino y esperan definirlo con una nueva victoria ante una de las potencias del mundo, pero que no pasa por su mejor nivel futbolístico.

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Luego, antes de que arranquen las emociones mundialistas, Croacia se verá las caras con dos selecciones europeas como Bélgica y Eslovenia, eso teniendo en cuenta que su debut en la fase de grupos de la Copa del Mundo será frente a Inglaterra.

En el Mundial tendrán que medirse contra los británicos, luego enfrentarán a Panamá y cerrarán la primera fase ante Ghana. Si se dan algunos resultados, en los dieciseisavos de final se podrían volver a medir con Colombia.