Colombiano figura en Brasil cambió de equipo: firmó con un club de la MLS

Sin duda alguna, en el último tiempo el Brasileirao se ha convertido en una de las ligas más importantes para los jugadores colombianos. Ya son más de 30 futbolistas que están en dicha competencia. La Major League Soccer de Estados Unidos tampoco se ha quedado atrás y firmó otro fichaje cafetero.

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En ese orden de ideas, Santiago Moreno llegó como uno de los futbolistas interesantes a Fluminense desde la MLS con Portland Timbers. El volante recaló en el Brasileirao, pero no pudo encontrar el mejor nivel que le permitió llegar a ser parte de una que otra convocatoria con la Selección Colombia.

Fluminense se quedó sin Santiago Moreno que cambiará de aires para encontrar la regularidad deseada que nunca tuvo en el equipo brasileño. La MLS volverá a ser su casa, en donde ya ha jugado y en donde triunfó después de salir del América de Cali.

Cuando se acerca el Mundial y la nueva generación de la Selección Colombia, Santiago espera tener mayor protagonismo para poder ser opción en alguna convocatoria en el futuro del combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Seguramente no será en esta Copa del Mundo, pero podría ser para los próximos años.

FC DALLAS CONFIRMÓ EL FICHAJE DE SANTIAGO MORENO

El Fluminense se quedó sin uno de los colombianos, dado que estaban Kevin Serna y Santiago Moreno. El ex América de Cali no encontró suerte en Brasil y la MLS será otra vez su aliado. Santiago firmó contrato con el FC Dallas para este 2026 y con una opción de compra.

Hace unas semanas, Mattheus Montenegro, presidente de Fluminense había revelado que Dallas envió una oferta que consiste en un préstamo con opción de compra. Luego, el medio Globo Esporte conoció de primera mano que el valor es superior a los 4,5 millones de dólares en caso de querer contratarlo de manera definitiva.

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Justamente, la información que dio Felipe Sierra mantiene que el Dallas anunció de manera oficial el fichaje de Santiago Moreno que llegará en condición de cedido por 600,000 dólares y con una opción de compra de 5,3 millones de dólares.

SANTIAGO MORENO Y UN REGRESO ESPERADO A LA MLS

Con la poca regularidad que tuvo en Brasil, la posibilidad de regresar a Estados Unidos puede ser determinante para que mantenga continuidad y para que vuelva a ser protagonista en un equipo de fútbol.

Y es que, el nacido en Cali hace 25 años tuvo buenas temporadas en Portland Timbers que le permitió llegar a la Selección Colombia con dos partidos disputados en amistosos. Dejó de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo y, además, no tuvo minutos deseados en Fluminense.

Ahora el FC Dallas le puede dar una nueva oportunidad para conseguir la confianza deseada y para volver a ser titular en una liga que ya conoce bien y que tuvo un paso exitoso. De hecho, en cuatro temporadas que estuvo en el Portland Timbers alcanzó a disputar 146 partidos, marcó 22 goles y dio 30 asistencias.

SANTIAGO MORENO ENFRENTARÁ A JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS

Santiago Moreno ahora será rival de James Rodríguez en la MLS. Uno en el Dallas, y el otro en el Minnesota United, justamente, con los dos en la misma conferencia. El equipo texano está en la octava casilla que le dará la oportunidad de jugar las clasificatorias de la MLS, mientras que el equipo de James no ha contado con la suerte deseada con solo cuatro puntos.

El partido entre el FC Dallas y Minnesota United será en Texas, el 22 de abril. Santiago Moreno y James Rodríguez figurarán en este encuentro en busca de sumar la regularidad en ambos casos.