Pereira sufrió dura baja para la Liga BetPlay: millonaria venta de un referente

Infortunadamente, el Deportivo Pereira no ve una en la Liga BetPlay 2026-I. El problema que tuvieron a lo largo de 2025 con el tema de la falta de pagos y las salidas de jugadores referentes terminó en sanciones graves por parte de la FIFA, la posibilidad de perder el reconocimiento deportivo y la imposibilidad de inscribir fichas.

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Por fortuna para Arturo Reyes que llegó a reemplazar a Rafael Dudamel, los jugadores que fichó pudieron ser inscritos. Se cerró un poco esa polémica de los pagos, pero el proyecto deportivo no ha tomado un buen camino sin la posibilidad de sumar de a tres en las 13 fechas que se han disputado en esta Liga BetPlay en el primer semestre del 2026.

Sin triunfos, ahora el Pereira tendrá que afrontar un duro reto contra el Deportivo Cali en condición de visitante y buscar su primera victoria en el campeonato. Un duelo que puede ser decisivo con el futuro de Arturo Reyes y, además, será el reencuentro con Rafael Dudamel.

LA MILLONARIA VENTA DEL PEREIRA: JULIÁN BAZÁN FIRMÓ EN ESTADOS UNIDOS

Desde hace semanas se venía rumoreando con la salida de Julián Bazán, uno de los jugadores de mayor proyección en el Deportivo Pereira y en el Fútbol Profesional Colombiano. De hecho, el zaguero ya ha hecho parte de la Selección Colombia Sub-20 en el podio del Mundial de la categoría en Chile 2025.

Canterano del Deportivo Pereira, Julián Bazán tendrá una oportunidad en el exterior con su salida de Colombia con destino a la MLS, una liga que sabe sacar el provecho de jugadores colombianos jóvenes. El defensor pereirano firmó su respectivo contrato con el New York Red Bulls de Estados Unidos.

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De acuerdo con información de Felipe Sierra, el jugador de 20 años fue traspasado por una cifra cercana a 1,1 millones de dólares que, sin duda alguna es un incentivo grande para las aspiraciones del cuadro pereirano que tendrá que armarse de la mejor forma para los siguientes torneos.

Pese a ese dinero que ganó el Pereira por la venta del zaguero central con destino al New York Red Bulls, esto representa un problema grande, puesto que Julián Bazán era uno de los centrales habitualmente titulares de la institución ‘Matecaña’ en esta presente Liga BetPlay 2026-I.

LAS BAJAS DEL DEPORTIVO PEREIRA

Esta salida de Julián Bazán es también un reflejo de lo sucedido a principio del campeonato cuando ficharon al guardameta del Deportivo Cali, Alejandro Rodríguez y, antes de que pudiera debutar por la demora de la posibilidad de inscribir jugadores terminó regresando al cuadro azucarero.

Además de esa baja de Julián en medio del semestre y con muchas urgencias para la institución risaraldense, el Pereira también actualizó el departamento médico hace unos días con las ausencias de jugadores experimentados como Marco Pérez, Anderson Plata, Yimy Gómez, Ederson Moreno, Santiago Aguilar, Gustavo Torres y uno de los nuevos fichajes, el argentino, Tobías Bovone.

LA SANCIÓN QUE LLEGÓ DESDE LA FIFA AL DEPORTIVO PEREIRA

Pereira es un equipo en crisis. Si sigue con estos mismos resultados y no levanta cabeza para el segundo semestre, en el 2027 arrancará en zona roja en la tabla del descenso y podría estar en alarma su continuidad en la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano.

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Cuando parecía que el Pereira ya había salido de todas las sanciones por parte de la FIFA, el ente oficializó que el cuadro risaraldense no podrá contratar ni mucho menos inscribir nuevos jugadores. Esta situación inició el 17 de marzo. Esta penalización la hicieron oficial en la página de dicha organización.

La sanción fue por la denuncia del hondureño Rubilio Castillo que tiene todavía un pago de su salario pendiente con el Deportivo Pereira. Hasta que el club no pague lo que adeuda al futbolista centroamericano, no podrán fichar o inscribir jugadores. Un problema grande pensando en el segundo semestre.