Liga BetPlay Femenina 2026: tabla de posiciones tras la fecha 5

Nueva fecha larga de la Liga BetPlay Femenina 2026 en la quinta jornada que inició el 21 y terminó el miércoles 25 de marzo con resultados que dejaron al América de Cali como una de las grandes candidatas para sellar la clasificación de manera anticipada.

Con 16 fechas por disputar, ya en la quinta se empiezan a definir algunos aspectos que serían decisivos para empezar a sellar las ocho clasificaciones para los cuadrangulares. Luego, los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales que llevarán al partido por el título.

Por segunda vez, el torneo se juega con ese sistema de cuadrangulares, semifinales y final. Los resultados de esta quinta jornada dejaron a América de Cali, Atlético Nacional y Deportivo Cali como los tres primeros clubes. Las ocho primeras son las más grandes instituciones del fútbol femenino y hay equipos que aspiran por llegar a la final y a su primer título como Medellín, Nacional o Millonarios.

RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

La fecha cinco de la Liga BetPlay Femenina arrancó con el partido entre Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot y acabó el miércoles 25 de marzo con Llaneros contra Orsomarso.

Entre los resultados más curiosos, Millonarios no pudo sumar de a tres en una visita complicada enfrentando a Internacional de Palmira en condición de visitante. El clásico del fútbol femenino entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali terminó en un empate. Por su parte, América de Cali sigue con victorias después de encarrilar su quinto triunfo en el año.

Lea también Once Caldas tomó medidas con 2 jugadores tras la goleada de Millonarios

Así las cosas, estos fueron todos los resultados de la quinta fecha de la Liga BetPlay Femenina:

Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto 0-0 Junior

Once Caldas 1-2 América de Cali

Internacional de Palmira 1-1 Millonarios

Santa Fe 1-1 Deportivo Cali

Fortaleza 0-0 Real Santander

Internacional de Bogotá 1-0 Medellín

Llaneros 1-1 Orsomarso

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

1. América de Cali | 15 puntos | +9 DG

2. Atlético Nacional | 12 puntos | +8 DG

3. Deportivo Cali | 11 puntos | +5 DG

4. Internacional de Palmira | 11 puntos | +3 DG

5. Millonarios | 10 puntos | +5 DG

6. Santa Fe | 7 puntos | +4 DG

7. Medellín | 7 puntos | +1 DG

8. Internacional de Bogotá | 6 puntos | -1 DG

9. Llaneros | 5 puntos | -1 DG

10. Orsomarso | 5 puntos | -2 DG

11. Fortaleza | 5 puntos | -3 DG

12. Junior | 5 puntos | -3 DG

13. Atlético Bucaramanga | 4 puntos | -8 DG

14. Real Santander | 3 puntos | -4 DG

15. Deportivo Pasto | 2 puntos | -5 DG

16. Once Caldas | 1 punto | -8 DG

PRÓXIMA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Sábado 28 de marzo

América de Cali vs Santa Fe | Estadio Pascual Guerrero

Domingo 29 de marzo

Orsomarso vs Fortaleza | Estadio Municipal Raúl Miranda

Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Estadio El Campín

Deportivo Cali vs Internacional de Palmira | Estadio Deportivo Cali

Internacional de Bogotá vs Once Caldas | Estadio Metropolitano de Techo

Lunes 30 de marzo

Real Santander vs Llaneros | Estadio Villa Concha

Junior vs Atlético Nacional | Estadio Romelio Martínez

Martes 31 de marzo

Medellín vs Deportivo Pasto | Estadio Atanasio Girardot