Liga BetPlay Femenina 2026: tabla de posiciones tras la fecha 5

Nueva fecha larga de la Liga BetPlay Femenina 2026 en la quinta jornada que inició el 21 y terminó el miércoles 25 de marzo con resultados que dejaron al América de Cali como una de las grandes candidatas para sellar la clasificación de manera anticipada.
Con 16 fechas por disputar, ya en la quinta se empiezan a definir algunos aspectos que serían decisivos para empezar a sellar las ocho clasificaciones para los cuadrangulares. Luego, los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales que llevarán al partido por el título.
Por segunda vez, el torneo se juega con ese sistema de cuadrangulares, semifinales y final. Los resultados de esta quinta jornada dejaron a América de Cali, Atlético Nacional y Deportivo Cali como los tres primeros clubes. Las ocho primeras son las más grandes instituciones del fútbol femenino y hay equipos que aspiran por llegar a la final y a su primer título como Medellín, Nacional o Millonarios.
RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA
La fecha cinco de la Liga BetPlay Femenina arrancó con el partido entre Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot y acabó el miércoles 25 de marzo con Llaneros contra Orsomarso.
Entre los resultados más curiosos, Millonarios no pudo sumar de a tres en una visita complicada enfrentando a Internacional de Palmira en condición de visitante. El clásico del fútbol femenino entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali terminó en un empate. Por su parte, América de Cali sigue con victorias después de encarrilar su quinto triunfo en el año.
Así las cosas, estos fueron todos los resultados de la quinta fecha de la Liga BetPlay Femenina:
Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga
Deportivo Pasto 0-0 Junior
Once Caldas 1-2 América de Cali
Internacional de Palmira 1-1 Millonarios
Santa Fe 1-1 Deportivo Cali
Fortaleza 0-0 Real Santander
Internacional de Bogotá 1-0 Medellín
Llaneros 1-1 Orsomarso
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA
1. América de Cali | 15 puntos | +9 DG
2. Atlético Nacional | 12 puntos | +8 DG
3. Deportivo Cali | 11 puntos | +5 DG
4. Internacional de Palmira | 11 puntos | +3 DG
5. Millonarios | 10 puntos | +5 DG
6. Santa Fe | 7 puntos | +4 DG
7. Medellín | 7 puntos | +1 DG
8. Internacional de Bogotá | 6 puntos | -1 DG
9. Llaneros | 5 puntos | -1 DG
10. Orsomarso | 5 puntos | -2 DG
11. Fortaleza | 5 puntos | -3 DG
12. Junior | 5 puntos | -3 DG
13. Atlético Bucaramanga | 4 puntos | -8 DG
14. Real Santander | 3 puntos | -4 DG
15. Deportivo Pasto | 2 puntos | -5 DG
16. Once Caldas | 1 punto | -8 DG
PRÓXIMA FECHA DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA
Sábado 28 de marzo
América de Cali vs Santa Fe | Estadio Pascual Guerrero
Domingo 29 de marzo
Orsomarso vs Fortaleza | Estadio Municipal Raúl Miranda
Millonarios vs Atlético Bucaramanga | Estadio El Campín
Deportivo Cali vs Internacional de Palmira | Estadio Deportivo Cali
Internacional de Bogotá vs Once Caldas | Estadio Metropolitano de Techo
Lunes 30 de marzo
Real Santander vs Llaneros | Estadio Villa Concha
Junior vs Atlético Nacional | Estadio Romelio Martínez
Martes 31 de marzo
Medellín vs Deportivo Pasto | Estadio Atanasio Girardot