Once Caldas tomó medidas con 2 jugadores tras la goleada de Millonarios

La fecha 13 de la Liga Betplay trajo consigo varias sorpresas en cuanto a resultados, Nacional reafirmó su liderato al vencer a Internacional de Bogotá, Santa Fe regresó a la victoria y Millonarios le propinó una auténtica goleada a Once Caldas en condición de visitante.

El Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales fue testigo de un marcador de 1-4 a favor de Millonarios sobre Once Caldas. Tras este resultado el Arriero y Dayro Moreno salieron a pedir perdón a los fanáticos del club, pero las directivas tomaron una diferente decisión y lo que hicieron fue pensar a futuro, por lo que se confirmó la compra de Felipe Gómez y Kevin Tamayo.

Once Caldas sigue fortaleciendo su plantilla y confirmó dos compras

El 'blanco blanco' no hizo respetar su casa en el duelo frente a Millonarios y cayó goleado 1-4, pero a parte de ello también perdieron el invicto de cinco partidos sin haber perdido en las últimas fechas de la liga local.

Sin duda alguna el 'embajador' le dio un duro golpe al Arriero Herrera, quien incluso tuvo que salir a poner la cara frente a los hinchas, tal como lo hizo el propio delantero, Dayro Moreno, quienes no salieron contentos con la aparatosa derrota.

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Sin embargo, la mesa directiva de la institución decidió tomar otro rumbo tras este resultado y fue intentar reivindicarse con los fanáticos al confirmar la compra de dos jóvenes figuras del Fútbol Profesional Colombiano para reforzar la plantilla de cara a los futuros proyectos.

Los protagonistas fueron Felipe Gómez, el extremo de 26 años, y Kevin Tamayo, el lateral antioqueño quienes ya forman parte del patrimonio del club con el fin de evitar la dependencia de préstamos externos, tal como confirmó el máximo accionista, Jaime Pineda.

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¿Cómo le ha ido a Pipe Gómez con Once Caldas?

El extremo cartagenero de 26 años arribó en el segundo semestre de 2025 al 'blanco blanco' tras su paso por América de Cali. Desde entonces tuvo la oportunidad de disputar 41 partidos, más de 1.800 minutos dentro del terreno de juego en donde ha podido anotar seis goles y marcar ocho asistencia.

¿Cómo le ha ido a Kevin Tamayo con Once Caldas?

El lateral izquierdo también ha podido brillar de gran manera con el equipo del 'Arriero' desde que arribó en el semestre de clausura de 2025, habiendo jugado 29 partidos, más de 2.400 minutos en el campo, en los cuales se ha reportado con dos asistencias.