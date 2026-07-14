Inglaterra explotó por polémica decisión de la FIFA vs Argentina: ¿Inesperada desventaja?

Las semifinales de la Copa del Mundo están que arden con España que selló la clasificación para la final superando a Francia con un resultado contundente de 0-2. Sin sufrirlo y encerrando a los franceses completamente, falta solo el vibrante duelo entre Inglaterra y Argentina el miércoles 15 de julio.

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Argentina ha logrado poner el pie en la semifinal y ha estado entre los ojos de la opinión pública por supuestas polémicas como la expulsión de Breel Embolo en cuartos de final por una nueva norma del reglamento, una posible expulsión de Lionel Messi en el debut ante Argelia y un partido caliente frente a Egipto que hacen ruido antes de medirse con Inglaterra.

Por su parte, Inglaterra logró remontar contra Noruega en el tiempo extra con un certero 1-2 para pasar a las semifinales y medirse contra Argentina en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Antes de afrontar este juego, la prensa inglesa explotó por la decisión del árbitro que impartirá justicia, pues, Lionel Messi cuenta con una estadística favorable cuando lo dirige este juez central.

LA QUEJA DE INGLATERRA POR LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO DESIGNADO POR LA FIFA VS ARGENTINA

Todo está listo para ese vibrante duelo entre ingleses y argentinos por la semifinal del Mundial. Las polémicas en la Copa del Mundo no dejan de aparecer en estas fases definitivas, ahora, con la designación arbitral por parte de la FIFA. El ente que reglamenta las competencias más importantes del fútbol definió que Ismail Elfath dirigirá el crucial encuentro entre europeos y sudamericanos.

Inglaterra dejó entrever la preocupación que tiene esta designación, pues, Ismail Elfath, nacido en Estados Unidos, pero con raíces marroquíes es un árbitro que semana tras semana ha tenido que dirigir algunos partidos de Lionel Messi en el Inter Miami y su forma de dirigir ha sembrado dudas en los ingleses.

Afirman que puede haber un favoritismo hacia Lionel Messi. El Daily Mail clama por esta decisión con un mensaje incendiario, “Lionel Mesi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina”. A partir de este momento, el compromiso tomará mucha importancia por estas quejas de los ingleses.

EL DATO QUE MUESTRA UNA POSIBLE DESVENTAJA PARA INGLATERRA

Ismail Elfath dirige en la MLS y ha estado encargado de cuatro partidos del Inter Miami desde que Lionel Messi recaló en el conjunto norteamericano. El dato demuestra que cuando Elfath está fungiendo como juez central, el conjunto de Messi se ha quedado con los cuatro triunfos.

En la prensa afirman también que en estos cuatro partidos del Inter Miami bajo las órdenes de Ismail Elfath, ha habido polémicas grandes con decisiones que han favorecido al argentino y que despierta la discusión antes de encarar este compromiso entre Inglaterra y Argentina.

Otro de los medios británicos que se refirió al tema del árbitro y de lo que rodea el vibrante duelo entre Inglaterra y Argentina fue The Sun. El diario escribió que se debe mantener la cabeza fría por las artes oscuras argentinas y por el juez central que será el encargado de dirigir.

Ante estas situaciones, podría haber una desventaja por el historial de partidos que ha dirigido Ismail Elfath cuando Lionel Messi está en la cancha. Cuatro victorias en los cuatro duelos dirigiendo al Inter Miami dejan un dato que podría complicar a los ingleses. Sin embargo, cada partido tiene su historia y más en un Mundial.

LOS PARTIDOS QUE HA DIRIGIDO ISMAIL ELFATH EN EL MUNDIAL

A lo largo de este torneo orbital, el juez central estadounidense ha dirigido tres partidos y tendrá que arbitrar el cuarto en las semifinales entre Inglaterra y Argentina. Será la primera ocasión en la que Ismail Elfath dirigirá a estas dos selecciones en este Mundial.

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El primero fue Países Bajos vs Japón que terminó 2-2 y luego España vs Uruguay que acabó con victoria por parte de los españoles en un juego en el que primaron las fuertes infracciones y la dureza en las faltas. De hecho, Nico Williams y Yeremy Pino salieron lesionados, mientras que Agustín Canobbio se fue expulsado sobre el final.