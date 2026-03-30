Ecuador teme en el Mundial: posible rival en dieciseisavos

A lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas y en los partidos de Fecha FIFA, Sebastián Beccacece sigue ganándose críticas por parte de los aficionados ecuatorianos que no están de acuerdo con el entrenador argentino dentro del banquillo de la ‘Tri’. Todo esto suma para el Mundial, pero, a falta de dos meses para la cita orbital, Beccacece guiará el sueño.

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En la Fecha FIFA, Ecuador jugó su primer partido que terminó en empate a un tanto. Aunque dejaron buenas sensaciones, el cuadro sudamericano no pudo con Marruecos que igualó de manera agónica. Sin embargo, fue uno de los mejores partidos dirigidos por el argentino.

Falta el juego ante Países Bajos en marzo y que finalizará una parte de la preparación de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México en el que los sudamericanos deberán enfrentar a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la fase de grupos.

Para esta edición clasificarán los dos primeros de los 12 grupos y ocho mejores terceros. Es decir, quedar eliminado se hace más difícil y esto podría darle la mano a Ecuador que espera sellar la clasificación para dieciseisavos de final.

LOS RIVALES QUE PODRÍA ENCONTRAR ECUADOR EN DIECISEISAVOS DE FINAL

Con 48 selecciones, la FIFA confirmó la fase de dieciseisavos de final después de la fase de grupos. Ecuador está en el Grupo E y necesita sumar en cada una de sus salidas para no perder territorio y con el anhelo de sellar el paso a la siguiente instancia segundo o primero de la zona.

En caso de que Ecuador quede líder del Grupo E, el seleccionado ecuatoriano tendrá que medirse contra uno de los mejores terceros que saldrán del grupo A, B, C, D o F. Bajo ese panorama, si es el tercero del A, podría enfrentarse con México, Corea del Sur, Sudáfrica o el ganador de la repesca europea entre República Checa y Dinamarca.

Si Ecuador queda en la segunda casilla, su rival saldrá del Grupo I. Sin duda alguna, este podría ser el peor escenario para Sebastián Beccacece y sus dirigidos, dado que en esta zona están Francia, Senegal y Noruega, además del ganador de la llave entre Bolivia o Irak.

¿QUÉ PASA SI ECUADOR ES TERCERA DEL GRUPO?

Por su parte, si Ecuador queda en la tercera casilla de su grupo, el cuadro ecuatoriano tendría varios escenarios posibles. Uno de ellos sería contra el primero del D que saldría de Estados Unidos, Paraguay, Australia y Kosovo o Turquía. Sin embargo, al líder de esta zona también le podría tocar contra el tercero del B, F, I y J.

Otro de los escenarios sería contra el primero del G, es decir, Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda. Acá hay otras opciones, pues, dependiendo de factores, le podría tocar al líder del G contra el tercero del A, H, I o J

Hay la opción de medirse con el líder del Grupo A que sería México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa o Dinamarca. Otro panorama complejo sería con el primero del L en el que están Croacia, Inglaterra, Panamá o Ghana. Y el otro es con el primero del B, Canadá, Catar, Suiza y quien gane entre Bosnia y Herzegovina o Italia.

PRIMERA BAJA CONFIRMADA PARA ECUADOR EN EL MUNDIAL

Patrik Mercado sabía que el sueño de acompañar a la ‘Tri’ se acababa cuando cayó al suelo tomándose la rodilla. El choque ante Técnico Universitario terminó con esa dolorosa lesión que confirmaron un parte médico poco esperanzador por la rotura del ligamento cruzado anterior, además de una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha.

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Bajo ese panorama, el mediocampista tendrá que ser operado. La recuperación sería entre seis a ocho meses y esto pone en jaque su continuidad con la selección de Ecuador en la Fecha FIFA y en el Mundial. No solo se perderá la Copa del Mundo, sino que esta lesión de ligamentos podría acabar con un salto a España en su carrera deportiva cuando iba a ser fichado por el Sevilla.