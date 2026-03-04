Ecuador vs Uruguay EN VIVO, 4 de marzo: hora y canal Fecha FIFA Femenina

Se viene la Liga de Naciones de la Conmebol que es el máximo objetivo de las selecciones en Sudamérica para sellar la clasificación para el Mundial de 2027 que se desarrollará en Brasil. Ecuador y Uruguay persiguen esa posibilidad de asegurar una de esas dos casillas directas para estar en la Copa del Mundo o la tercera y cuarta plaza para el repechaje internacional.

En este arranque de la Liga de Naciones, Ecuador ha tenido mejores sensaciones que Uruguay. Las ecuatorianas están en la quinta casilla con cinco unidades y están a dos puntos en este momento de la zona de repechaje internacional. La diferencia en estas cuatro jornadas disputadas no es mucho, pues, la ‘Tri’ está a solo tres de la punta que mantiene Venezuela.

Por su parte, Uruguay sí tendrá que remar contra la corriente en esta Liga de Naciones. La ‘Celeste’ apenas suma dos unidades con solo empates y no sabe lo que es ganar hasta ahora. El seleccionado charrúa descansó en la primera fecha, igualó a dos con Argentina, cayó con Paraguay y empató con Ecuador.

Nuevamente se verán las caras, en ese empate el duelo fue en Montevideo y ahora se enfrentarán en Ecuador en busca de que alguna de las dos selecciones se lleven la victoria en un amistoso de Fecha FIFA Femenina. Esto servirá para la Liga de Naciones, dado que en abril se vienen tres fechas.

El 10 de abril, Ecuador visitará a Paraguay, descansará en la siguiente fecha y cerrará el mes el 18 recibiendo a Perú. Por su parte, Uruguay visitará a las peruanas y a Bolivia, y recibirá a Chile con la necesidad de sumar de a tres en estas tres salidas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ECUADOR VS URUGUAY ESTE MIÉRCOLES 4 DE MARZO POR PARTIDO DE FECHA FIFA

El partido entre Ecuador vs Uruguay que se jugará en el Estadio Dragonas IDV este miércoles 4 de marzo arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario ecuatoriano y a las 5 en horario uruguayo. El juego se podrá seguir por las cuentas oficiales de la selección ecuatoriana.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ECUADOR VS URUGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.