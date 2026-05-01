Preocupación en América: David González tomó decisión tras perder con Tigre

La tercera fecha de la Copa Sudamericana llegó a su fin con resultados que no fueron del todo favorables para los equipos colombianos, incluyendo a América de Cali, el cual sumó su primera derrota en condición de visitante contra Tigre.

El cuadro 'escarlata' llegaba a esta fecha con la "frente en alto" tras el buen presente deportivo que venía teniendo en la Liga Betplay, habiendo logrado su clasificación a la siguiente instancia. Sin embargo sufrieron un duro golpe de realidad tras perder 2-0 contra Tigre en la Copa Sudamericana, resultado que no dejó contento a David González.

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David González y su cruda reacción tras perder contra Tigre

América de Cali se quedó con la mentalidad del Fútbol Profesional Colombiano y se olvidó de que las competencias internacionales se juegan a otro ritmo y a otro precio, lo que justamente les terminó costando la victoria de la fecha 3 contra Tigre.

La 'mechita' saltó al terreno de juego del Estadio José Dellagiovanna con la intención de llevarse al menos un punto de Argentina que le sirvieran para mantener su invicto en la competencia y la cima de la tabla de posiciones, pero no pudo aguantar ni siquiera 15 minutos, que fue cuando llegó la primera anotación en contra del partido.

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14 minutos después llegó el segundo gol y América no supo reaccionar para revertir la situación. La efectividad fue poca y la zona defensiva de Tigre bastante eficiente, lo que terminó evocando en la frustración de David González, quien reconoció todos los errores que se cometieron en el encuentro y dejó un contundente análisis.

“Definitivamente Tigre se vio a una o dos velocidades por encima nuestro en todo momento. No supimos competir de la manera que teníamos que competir en este tipo de partidos. El balance es bastante negativo… no puedo ni decirte cosas positivas que hayan pasado en el partido. Este es el ritmo del fútbol internacional, este es el ritmo sobre todo del fútbol argentino… siempre los equipos argentinos van a competir y van a hacerte ver mal si no igualas esa competencia”.

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Tabla de posiciones del grupo de América en Copa Sudamericana

América también navega en la zona media de su grupo y necesita un cierre casi perfecto. Los escarlatas deben apuntar a siete o nueve puntos para aspirar a la cima, con duelos directos que marcarán su destino. La diferencia de gol podría ser clave.

Grupo A (PJ y puntos)

Macará: 3 PJ – 7 pts

Tigre: 3 PJ – 4 pts

América: 3 PJ – 4 pts

Alianza Atlético: 3 PJ – 1 pt

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Próximo partido de América en Copa Sudamericana

Así las cosas, en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, América tendrá que volver a jugar en condición de visitante contra Alianza Atlético de Sullana. Este será el calendario en el torneo internacional para los vallecaucanos:

Fecha 4 de la Copa Sudamericana

Miércoles 6 de mayo

Alianza Atlético vs América de Cali | 9:00 P.M. | Estadio Miguel Grau