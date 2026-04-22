Edwin Cardona no aguantó más la situación que vive en Nacional

Edwin Cardona no pasa por su mejor momento deportivo desde que volvió a jugar con la camiseta de Atlético Nacional, convirtiéndose en un suplente casi habitual y de paso siendo centro de varias criticas por parte de los fanáticos del club quienes "ya pasaron del amor al odio".

El experimentado mediocampista de 33 años comenzó a bajar drásticamente su nivel desde la eliminación de la Copa Libertadores en 2025, desde entonces no se ha podido acoplar al planteamiento táctico de los entrenadores y a ser juzgado por ello, a lo cual respondió de manera contundente.

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Edwin Cardona fue de frente ante el mal momento que vive en Nacional

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, pero no justamente por ser líder absoluto de la tabla de posiciones con 40 puntos y comandar también la reclasificación en busca de un cupo a torneo internacional en 2027, sino porque Edwin Cardona se robó los micrófonos para hablar de su mal momento con el club.

Cardona volvió a ser titular en el equipo que dirige Diego Arias en el duelo contra Atlético Bucaramanga, el cual se ganó por un marcador de 2-0, pero en donde los hinchas, a pesar de haber celebrado un nuevo triunfo gracias a los goles de Román y Marlos Moreno, recriminaron el rendimiento y compromiso del '10'.

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Cardona jugó casi todo el partido, salió sobre el minuto 82 por Marlos Moreno, y fue amonestado con la tarjeta amarilla, pero parece que la presión es cada vez más y no tiene contentos a los hinchas. El volante no se guardó nada y dejó claro que él lo entrega todo por el equipo y también "sacó el paraguas" recalcando que él no es el único jugador dentro de la cancha.

“Hay más de uno que dice que no corro, yo siempre estoy disponible para el club donde me toque y siempre voy con la misma actitud y alegría”.

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¿Cómo le ha ido a Edwin Cardona en la Liga Betplay 2026-I?

Como bien se venía mencionando, el semestre de apertura de la temporada 2026 para Edwin Cardona no ha sido el mejor, sumando 14 partidos, pero en donde la mayoría de ellos han sido desde el banquillo.

Cardona solo ha jugado 703 minutos en los cuales ya recibió siete tarjetas amarillas, anotó un gol y se reportó con dos asistencias, una cifra bastante menor a comparación de la pasada edición de la Liga Betplay.

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Próximo partido de Edwin Cardona con Nacional

Atlético Nacional cuenta con un cupo asegurado en la siguiente instancia de la Liga Betplay desde que faltaban al menos seis fechas para que terminara el "todos contra todos", pero esto no quiere decir que no deba seguir cumpliendo con el respectivo calendario.

Es por ello que Edwin Cardona podría seguir sumando minutos en el marco de la fecha 18 de la competencia local auspiciará como visitante en el Estadio Hernán Ramírez Villegas contra Deportivo Pereira. Este duelo se llevará a cabo el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora local.