Efraín Juárez podría volver al FPC tras sorpresivo despido de Pumas

La fortuna de Efraín Juárez en cargos de director técnico no ha sido buena y se vuelve a demostrar tras la sorpresiva decisión de Pumas, institución que anunció a través de sus redes sociales que el mexicano no continuaría en el banquillo técnico del club.

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El ciclo de Efraín Juárez al frente de Pumas llegó a su fin de manera inesperada a pesar de haber llevado al conjunto universitario hasta la final del Clausura 2026 y devolverle protagonismo en la Liga MX. Sin embargo, el entrenador "caería de pie", ya que en el Fútbol Profesional Colombiano tendría opciones de seguir sumando experiencia.

Efraín Juárez tendría opciones de volver al FPC

El entrenador mexicano de 38 años dejó oficialmente su cargo como director técnico tras una serie de desacuerdos con la directiva de la institución, misma situación que habría pasado con Atlético Nacional en su momento.

La noticia fue confirmada por el club mediante un comunicado en el que informó que, luego de conversaciones entre ambas partes, se tomó la decisión de concluir la relación laboral. La salida sorprendió a gran parte de la afición auriazul, especialmente por los grandes logros y resultados que sumó en tan poco tiempo.

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Juárez había conseguido una de las mejores campañas del equipo en los últimos años para Pumas y parecía encaminado a liderar un proyecto de largo plazo. Sin embargo, los buenos resultados en el campo no fueron suficientes para garantizar la continuidad del estratega.

Por el momento, Pumas confirmó que próximamente se anunciaría al nuevo entrenador, mientras que el futuro de Juárez es incierto, aunque podría aterrizar de nuevo en Colombia, ya que hay varios equipos que se encuentran buscando una reestructuración, tal como lo es Águilas Doradas o Nacional, y que ya conocen de primera mano el trabajo del mexicano que logró salir campeón de la Copa Betplay con el 'verde paisa'.

¿Cómo le fue a Efraín Juárez con Pumas?

Juárez llegó a la Liga MX para dirigir a Pumas tan solo un par de meses después de su salida de Atlético Nacional.

Su camino comenzó en marzo de la temporada 2025 y desde entonces había logrado dirigir en 60 oportunidades al club, dejando un saldo de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

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Juárez podría dirigir también en Europa

Efraín Juárez podría dejar de ser el director técnico de Pumas UNAM en los próximos días. El entrenador mexicano estaría en la mira del Celtic de Escocia, según informó Claro Sports MX, club que busca nuevo estratega para su banquillo de cara a la próxima temporada.

De momento, Juárez es solo una de las opciones que el Celtic evalúa, aunque su conocimiento del entorno y su perfil joven podrían jugar a su favor en la decisión final.