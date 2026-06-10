Oficial: Junior comunicó decisión con Alfredo Arias

La salida de Alfredo Arias, por momentos, parecía un hecho, a pesar de que a puertas estaba la final ante Atlético Nacional. Solo un milagro podría cambiar las cosas en cuanto a la decisión del cuadro atlanticense para renovarle el contrato y este llegó, la estrella #12 del 'tiburón'.

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Es por ello que frente a esta situación las directivas del conjunto 'juniorista' llamaron a Alfredo Arias para llevar a cabo una reunión en donde se definiría su futuro y en donde la elección definitiva fue que el uruguayo se quedara en su cargo por un lapso más de tiempo.

Alfredo Arias renovó con Junior

Alfredo Arias firmó contrato con Junior por un año y esto le podría costar caro a Junior, pero se comenzaron a ultimar detalles el martes 9 de junio para determinar una decisión definitiva con respecto a su futuro, en donde se espera que continúe.

Desde un principio se conocía que el deseo del máximo accionista del 'tiburón', Fuad Char, era continuar con el entrenador, a pesar de que por momentos no tuvo buenos resultados.

Finalmente la ilusión de Char se hizo realidad y en la mañana del miércoles 10 de mayo el club confirmó a través de sus redes sociales la continuidad de Arias.

El estratega de 67 años fue renovado por un año más, manejando la plantilla de jugadores hasta junio de la temporada 2027, todo gracias a su buen desempeño, lo que hizo confiar a las directivas en la toma de esta decisión.

Tres jugadores de Junior suspendidos para el inicio de la Liga Betplay

Arias tendría que afrontar la primera fecha sin el portero, Mauro Silveira, y el goleador, Luis Fernando Muriel, quienes recibieron las cinco amonestaciones reglamentarias, lo que equivale a una suspensión automática de una fecha, pero la cual, por fortuna, no contó para las finales, sino que fue trasladada para la primera jornada de la Liga Betplay de clausura.

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Junior ya tendría confirmado el primer refuerzo de Arias

Teniendo en cuenta que en el cuadro 'rojiblanco' se pretende renovar y rejuvenecer el plantel, el entrenador Alfredo Arias ya tendría su primer refuerzo y se trata del extremo Déiber Caicedo.

El futbolista de 26 años ya está totalmente recuperado de una delicada lesión en el tendón de Aquiles, que le ha impedido tener actividad desde el 2025. Caicedo ya recibió el alta médica y desde hace algunos meses entrena con el resto de sus compañeros en Junior y ya está disponible para sumar minutos oficiales.