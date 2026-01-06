Luis Díaz arranca el 2026 devaluado: fuerte caída en el mercado

La carrera de Luis Fernando Díaz Marulanda ha dado de qué hablar en todos los aspectos. Cuando apenas se estaba probando en el Barranquilla FC y con un futuro prometedor, su valor en el mercado apenas marcaba 75,000 euros, de acuerdo con Transfermarkt.

A partir de ese momento con su llegada al Junior ascendió a los 100,000 euros. Cerró su campaña en el equipo atlanticense con un precio de 2 millones y en su experiencia europea por el Porto llegó a estar tazado en 40 millones. Un avance enorme en su precio que marcaba un ascenso enorme para el guajiro.

Recaló en la Premier League y no le quedó grande. Dobló su precio en el mercado llegando a costar 85 millones de euros. En 2025 arrancó con ese valor que podía ser un cerrojo para cualquier equipo interesado en ‘Lucho’ Díaz. Fue el Bayern Múnich quien se lo llevó, pero con una reducción notable en su precio marcando la devaluación del futbolista.

LA CAÍDA DE VALOR EN EL MERCADO DE LUIS DÍAZ PARA EL 2026

Aunque Luis Díaz arrancó el 2025 con un valor de 85 millones de euros, poco a poco fue bajando su rendimiento y se fue diluyendo su precio en el mercado, tanto así que antes de que acabara la temporada con el título del Liverpool en la Premier League, cayó a 70 millones de euros.

Una caída abismal de 15 millones de euros que dejaron a Luis Díaz como el colombiano más devaluado en el 2025. El bajón en este componente puede responder a que en ese momento con Arne Slot como reemplazo de Jürgen Klopp, el guajiro alternó posiciones como ‘9’ y extremo.

Tampoco tuvo la continuidad deseada siendo suplente en varios compromisos y con poco impacto goleador o de asistente en la campaña. Sin embargo, la caída es enorme con respecto a anteriores años que siempre estuvo en ascenso su precio del mercado.

En el comienzo de su experiencia en el Bayern Múnich, Luis Díaz no ha dejado de sorprender con números ejemplares como goleador y asistente. Superó sus registros en Liverpool, y a falta de actualización de su precio, se espera un ascenso grande. Por ahora, sigue costando 70 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt.

Luis Díaz arranca el 2026 con los mismos 70 millones de euros con los que acabó el 2025. Si sigue con números ideales de goles y de asistencias, podría aumentar su valor.

LA RAZÓN QUE DA TRANSFERMARKT QUE PUEDE CONTRIBUIR A SU BAJÓN EN EL MERCADO

No le costó acomodarse al Bayern Múnich, club que puso sobre la mesa 75 millones de euros (cinco más que su precio en el mercado). Seguramente podría ascender en su valor en las próximas actualizaciones, pero Transfermarkt alertó con la posible razón que encamina la caída del extremo.

Se trata nada más ni nada menos que de la edad. Según Transfermarkt, sus casi 29 años pueden est6ar relacionados con los 15 millones de devaluación, “la edad influye drásticamente. Y es que Luis Díaz está próximo a cumplir 29 años y buscar su reventa desde Alemania es improbable, por lo menos con una cifra que se acerque a los mismos 70 millones pagados por él”.

Tener un buen 2026 a nivel de su club y en la Selección Colombia con el Mundial por delante podrían ayudar a que haya un cambio respectivo para ‘Lucho’ en su valor del mercado. Seguido del guajiro, están Jhon Jáder Durán que cayó en 8 millones y Yáser Asprilla con un bajón de 6 millones.