Cali rompería el mercado: podría fichar a un jugador de selección europea

Infortunadamente, la campaña de la Liga BetPlay 2026-I terminó para el Deportivo Cali en la fase regular después del empate a un tanto contra Deportes Tolima en Ibagué. Sin embargo, las cosas se le estaban dando por la derrota del Medellín, el empate de Millonarios y la derrota del Internacional de Bogotá en la fecha 19.

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Deportivo Cali podría tener grandes novedades en la plantilla, pues, hay diez jugadores que vencen contrato a finales de junio y que todavía no han renovado sus respectivos vínculos con la institución azucarera. Ante esta noticia que puede sacudir al club, los directivos manejan varios nombres para reforzarse.

En este segundo semestre, Rafael Dudamel quiere evitar una eliminación con la necesidad de meterse dentro de las fases finales para devolver la ilusión en busca de conseguir un nuevo título que escasea desde la Liga BetPlay 2021-II cuando superaron al Tolima en penales. La primera noticia podría ser el fichaje de un lateral izquierdo de una selección de Europa.

AL CALI LE OFRECIERON UN LATERAL IZQUIERDO DE SELECCIÓN DE EUROPA

Todavía no hay muchas novedades acerca de los nuevos jugadores que reforzarán al Deportivo Cali para buscar la clasificación a las fases finales que también ha sido difícil en los anteriores torneos de la Liga BetPlay. De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, al club le ofrecieron a Sebastián Herrera, lateral izquierdo.

El defensor por el costado izquierdo es colombiano nacido en Bello, Antioquia hace 31 años juega desde el 2015 en Europa pasando por el Rabotnicki de Macedonia del Norte, luego estuvo por Hungría en el MTK Budapest, regresó a Macedonia con Bregalnica Štip, estuvo en Chipre y ahora representa al FK Borac de Bosnia y Herzegovina.

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Por su trayectoria en Macedonia del Norte, el lateral izquierdo se nacionalizó y representa a esta selección europea. De hecho, Sebastián Herrera estuvo en ese duelo de repechaje mundialista en el que no pudieron superar a Dinamarca con una dura caída de 0-4.

Sebastián Herrera podría ser una de las novedades en el fútbol colombiano después del ofrecimiento que le hicieron al Deportivo Cali. Ya las cosas quedarán en manos del elenco azucarero para lograr las negociaciones con el marcador de punta por la banda izquierda.

LOS JUGADORES QUE TERMINAN CONTRATO EN EL CALI: ¿HAY LUGAR PARA SEBASTIÁN HERRERA?

Este nombre puede ser importante pensando en la posibilidad de reforzar el costado izquierdo por la posible salida de un marcador en esa punta. Andrés Correa termina su respectivo contrato en junio de 2026 y ahí podría estar el reemplazo con Sebastián Herrera o ponerle la competencia si terminan renovando al ex La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).

El plan de la institución es entablar las negociaciones con Andrés Correa para poder extenderle su contrato. La idea es blindarlo y ahí tendrían que ver si fichan o no a Sebastián Herrera.

Además de Andrés Correa, el club también tendrá que definir el futuro de Marco Espíndola, Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones, Fabián Viáfara, Andrés Colorado, Johan Martínez, Yani Quintero, Jhon Aponzá y Avilés Hurtado. Cali buscaría renovarle el contrato a Correa, Avilés y Viáfara.

EL CALENDARIO DEL CALI ANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LIGA BETPLAY

La obligación del Cali es sellar la clasificación en el segundo semestre y tendrán que armarse de la mejor forma para poder estar dentro de las fases finales, algo que no ha pasado en los últimos torneos. Sin poder jugar estos Play-Offs tras la eliminación, los azucareros siguen en competencia, pero esta vez en la Copa BetPlay.

Cali debutó en la Copa BetPlay 2026 contra Atlético Bucaramanga en condición de local con una victoria de 2-0. Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa BetPlay, Deportivo Cali tendrá que enfrentar a Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander. Todo arrancará el lunes 11 de mayo y terminará a finales del mes para definir a los clasificados para las semifinales.