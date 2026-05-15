Repetto no se guardó nada sobre Rodallega: “Tenía otra idea por la seguidilla de partidos”

Mucho se ha hablado de la edad de Hugo Rodallega, pero la realidad es que el delantero vallecaucano sigue más vivo que nunca en Independiente Santa Fe respondiendo con goles vitales para que el club siga en la pelea por quedar campeón de Colombia.

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Durante este último tiempo, también se pensaba que podía haber problemas internos entre Hugo Rodallega y Pablo Repetto. Tanto el atacante como el entrenador se han encargado de cerrar ese capítulo y sentenciar que todo está a la perfección. La sintonía que hay en el plante con el uruguayo se ha hecho notar y Santa Fe sueña con aprovechar ese buen momento.

Los goles de Hugo Rodallega han sido esenciales para que Santa Fe esté vivo en todas las competencias y espera seguir en racha positiva para conseguir todos los objetivos que se trazan en el cuadro cardenal. Bajo este panorama, Pablo Repetto se refirió al momento que vive el delantero vallecaucano felicitándolo por ese físico impecable, pese a los 40 años.

LAS PALABRAS DE PABLO REPETTO HACIA HUGO RODALLEGA

En los últimos días, Hugo Rodallega marcó tres goles contra el América de Cali. Llegó a 73 tantos con Santa Fe, clasificó al club a las semifinales de la Liga BetPlay, y, además, como si fuera poco, sobrepasó las 300 anotaciones como jugador profesional.

Por esta razón, sorprende bastante sus 40 años y ese físico y esas ganas de seguir ganando todo lo que venga. Pablo Repetto se refirió a ese momento del delantero vallecaucano y admitió que el plan no era alinearlo en tantas ocasiones entendiendo su edad y su físico.

Sin embargo, en ESPN, Pablo Repetto dejó claro que, “la verdad es uno de los jugadores que más minutos tiene en el equipo y me sorprendió para bien la capacidad física, es verdad que cuando uno juga de delantero se puede dosificar un poco más, pero ha jugado todos los partidos. Desde el principio yo tenía otra idea con la seguidilla de partidos, pero la realidad es como si tuviera 20″.

El delantero vallecaucano sigue más vivo que nunca y buscará el nuevo título con Independiente Santa Fe e intentar clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores por sus anotaciones que buscarán tomar fuerza de cara a las fases finales.

HUGO RODALLEGA CERRÓ LAS POLÉMICAS EN SANTA FE POR RUMORES DEL CAMERINO ROTO: “SIEMPRE NOS REÍAMOS”

Santa Fe selló la clasificación para las semifinales de la Liga BetPlay en donde enfrentarán al Junior de Barranquilla arrancando la serie en Bogotá y finalizando en suelo atlanticense. Tras ese paso a la siguiente instancia, Hugo Rodallega se refirió al tema de un posible camerino roto.

Desmintió completamente todo y en los últimos partidos se ha visto que no hay ningún problema entre las partes por el buen momento que vive el club, “nosotros siempre que escuchamos eso de que el camerino estaba roto o de que no había buena relación con el entrenador y su cuerpo técnico, siempre nos reíamos internamente porque sabíamos lo que éramos dentro”.

Además, destacó la importancia emocional en este momento del club, “sabemos lo que hemos sido, un grupo unido, un grupo que siempre persevera, un grupo que es resiliente, que siempre está buscando todos juntos el bien para esta institución. Y bueno, ahora lo demostramos con buen fútbol, ganando y gustando a la gente”.

HUGO RODALLEGA NO FUE CONVOCADO A LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Ni los 300 goles como profesional, ni su buen momento en Independiente Santa Fe le pudieron dar aire a Hugo Rodallega para estar en la lista de 55 jugadores que podrían disputar el Mundial. Esa convocatoria terminará en 26 futbolistas, pero el delantero no estuvo en esa lista preliminar.

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Hugo Rodallega soñaba con quedarse en esa prelista y tener una opción en el Mundial. Con 40 años encima, sigue dando de qué hablar y el hecho de las convocatorias anteriores de Dayro Moreno suponían la posibilidad. Sin embargo, Néstor Lorenzo no lo contempló.