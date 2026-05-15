América de Cali, hace apenas unos instantes, emitió un comunicado de prensa sobre los presuntos problemas que se presentaron en su sede de entrenamiento en las horas de la mañana de este jueves 14 de mayo.



En unos videos que se hicieron virales a través de las diferentes redes sociales, se puede ver que algunos aficionados del conjunto del Valle del Cauca, aparentemente, agredieron o intentaron agredir a varios jugadores.

Lea también VIDEO: Hinchas del América habrían agredido a jugadores del club

Situación bochornosa

Los futbolistas que se habrían visto involucrados en la bochornosa situación fueron Dylan Borrero, el venezolano Jhon Murillo y el portero brasileño Jean Paulo Fernandes Filho.



Tras los presuntos hechos, el club, como se mencionó en párrafos anteriores, se pronunció. El equipo empezó indicando que, efectivamente, este jueves se realizó un encuentro entre una de las barras y el mismo plantel, y que hubo momentos de tensión. Esto dice el comunicado:

Lea también Atentos en América: nuevo parte médico sobre el estado de salud de Marlon Torres

El comunicado

“América de Cali informa a la opinión pública que, durante la jornada de hoy en la sede Deportiva Cascajal, se dispuso de un encuentro con integrantes de la barra Barón Rojo Sur, con el fin de escuchar y atender sus inconformidades.



“En este espacio participaron directivos, jugadores y cuerpo técnico, permitiendo generar escenarios de conversación, diálogo y entendimiento entre las partes. Aunque durante algunos momentos se presentaron situaciones de tensión, la jornada finalizó dentro de los canales de comunicación y respeto.

Un llamado al respeto

“América de Cali reitera su compromiso con el fortalecimiento de espacios de diálogo, la sana convivencia y el trabajo conjunto en favor de la institución y de toda su hinchada.

“Asimismo, hacemos un llamado permanente a la no violencia e invitamos a toda la hinchada y a la barra a continuar manifestando sus opiniones e inconformidades de manera pacífica, promoviendo siempre el respeto, el diálogo y la construcción colectiva en beneficio del club”.



