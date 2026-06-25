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Selección de Ecuador

Rival de Ecuador en 16avos de final en la Copa del Mundo 2026

El seleccionado ecuatoriano disputará la ronda de 16avos de final, tras clasificar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.
Daniel Zabala
Ecuador clasificó a 16 avos de final en el Mundial
Ecuador clasificó a 16 avos de final en el Mundial // AFP

La selección de Ecuador logró una agónica clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al derrotar este jueves 25 de junio a Alemania con marcador de 2-1.

Ecuador hizo la épica: derrotó a Alemania y clasificó a 16avos de final del Mundial

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se impuso gracias a las anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, mientras que el descuento alemán lo logró Leroy Sané.

Con este resultado, el grupo E terminó liderado por Alemania con seis puntos, en la segunda posición se ubicó Costa de Marfil con las mismas seis unidades, Ecuador se ubicó tercero con cuatro y Curazao cerró la zona con un punto.

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De esta manera, Alemania, Costa de Marfil y Ecuador aseguraron la clasificación a dieciseisavos de final.

Rival de Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial

Teniendo en cuenta que Ecuador logró su clasificación como tercero del grupo E, el tri deberá enfrentar en los dieciseisavos de final al líder del grupo L.

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Antes de terminarse la fecha 3, el puntero de dicha zona sería la selección de Inglaterra, que cerrará la fase de grupos este sábado 27 de junio enfrentando a Panamá.

El duelo por los dieciseisavos de final de Ecuador está programado para el miércoles 1 de julio.

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