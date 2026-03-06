El club alemán que quiere descubrir a las futuras estrellas del fútbol colombiano

Durante años, Europa ha mirado a Sudamérica como una de las principales canteras de talento en el fútbol mundial. Colombia no es la excepción. Ahora, un histórico club alemán está dando pasos concretos para acercarse al país y descubrir a las próximas figuras antes de que den el salto al fútbol internacional.

Werder Bremen impulsa un proyecto de formación en Colombia

El club alemán SV Werder Bremen ha puesto a Colombia como el punto de entrada para su expansión en el mercado latinoamericano. No es el único país en su radar, pero sí el primero en el que están construyendo una base sólida para detectar talento y desarrollar procesos de formación.

Desde 2023, el equipo ha puesto en marcha una serie de programas de desarrollo futbolístico en Medellín. A través de este proyecto, jóvenes jugadores participan en entrenamientos híbridos en los que entrenadores del club alemán supervisan y orientan las sesiones de manera virtual.

El modelo funciona de forma colaborativa: los entrenadores del Werder Bremen revisan las sesiones, guían el trabajo y mantienen un intercambio constante con los técnicos locales. El objetivo es que los niños reciban una formación estructurada bajo estándares alemanes, al mismo tiempo que se fortalece el conocimiento y la preparación de los entrenadores en Colombia.

Además, técnicos del club viajan al país dos veces al año para realizar capacitaciones presenciales y continuar con el proceso de formación de nuevos entrenadores.

Un proyecto que ya piensa en el futuro del talento colombiano

Durante una rueda de prensa en la que se habló del proyecto, desde el entorno del club explicaron que una de las posibilidades que se evalúan a largo plazo es llevar jóvenes futbolistas colombianos a Alemania, aunque esto solo ocurriría una vez que completen todo el proceso de formación.

La idea no es acelerar etapas, sino construir un camino sólido de desarrollo para los jugadores. Por ahora, el programa continúa creciendo en el país y ya se ha extendido más allá de Medellín, con presencia también en Bogotá y Cali.

Este enfoque busca identificar talento joven, formarlo bajo una metodología europea y crear una base que eventualmente permita que algunos de esos futbolistas puedan dar el salto al fútbol alemán.

Experiencia previa en Colombia y apuesta social

La relación del Werder Bremen con Colombia no es nueva. El club ya había trabajado en el país a través de una cooperación con la Scort Foundation, con la que desarrolló proyectos durante cuatro años a partir de 2019.

En ese proceso, el enfoque estuvo puesto en la educación futbolística sostenible y en el impacto social del deporte, una filosofía que también se mantiene en el actual programa de desarrollo.

La combinación entre formación deportiva, intercambio de conocimiento y proyección internacional es la base de esta iniciativa que el club alemán está construyendo en Colombia.

Una puerta hacia Europa para los jóvenes talentos

El proyecto todavía está en una etapa de crecimiento, pero refleja cómo el fútbol europeo sigue mirando a Colombia como una fuente de talento y desarrollo.

Si el proceso se consolida, no sería extraño que en los próximos años algunos de los jóvenes formados en este programa terminen dando el salto a Alemania. Una oportunidad que podría abrir una nueva ruta para que el talento colombiano llegue al fútbol europeo desde edades tempranas.