El colombiano que amenaza a Santa Fe en Copa Libertadores: marcó doblete con Peñarol

La suerte de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores terminó dejándolo en una zona complicada junto con Peñarol, cabeza del grupo, Corinthians del bombo 2 y Platense. Su debut será nada más ni nada menos que con el equipo uruguayo en condición de local en el Estadio El Campín.

Un vibrante partido que dará de qué hablar y que probará la suerte de ambas instituciones en este arranque de la competencia internacional. Peñarol ha dejado de ser ese equipo uruguayo que se metía en las finales de los torneos continentales, pero sigue siendo uno de los mejores clubes de Sudamérica por títulos y por experiencia en Copa Libertadores.

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Peñarol llega a este partido después de una derrota frente a Racing de Montevideo que apagó la posibilidad de tomar el liderato de la competencia uruguaya, que, justamente, tiene a Racing en la cima de la clasificación. Luego se repuso en condición de visitante frente a Progreso con una victoria 0-2. Este partido tuvo el protagonismo de Luis Miguel Angulo, extremo colombiano.

LUIS MIGUEL ANGULO, LA PRINCIPAL AMENAZA CONTRA SANTA FE

Sin duda alguna, Peñarol tiene en su nómina grandes jugadores que pueden complicar a Santa Fe. Abel Hernández de mucha experiencia en el fútbol italiano y que también ha sido convocado a la selección uruguaya, Matías Arezo, Leonardo Fernández y el extremo Luis Miguel Angulo.

Luis Miguel Angulo es hermano de Julián Angulo, extremo de Millonarios. Luis Miguel ha jugado en Alianza Petrolera, actualmente Alianza Valledupar, pasó por Argentina en Talleres de Córdoba, Platense y Central Córdoba antes de llegar al cuadro uruguayo para este 2026.

En Peñarol ya acumula nueve partidos disputados y cuatro goles marcados, una suma que puede complicar bastante a la zaga defensiva de Santa Fe que ha dejado varias dudas, principalmente por las bandas de Christian Mafla y Helibelton Palacios.

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La victoria de Peñarol fue gestada gracias a los goles de Luis Miguel Angulo que marcó los dos tantos para superar a Progreso y seguir en la lucha por el liderato de la liga de Uruguay. El oriundo de Magüí Payán, Nariño aprovechó un centro a los 24 minutos para definir de volea al arco y abrir el marcador.

Luego, el colombiano volvió a aparecer en el marcador con su desequilibrio por la banda y entrando al área para eludir al guardameta rival y marcar con el arco vacío para poder aumentar la ventaja y seguir dulce con los arcos contrarios.

HELIBELTON PALACIOS Y CHRISTIAN MAFLA SUFRIRÁN CON LUIS MIGUEL ANGULO

Originalmente, Luis Miguel Angulo juega como extremo por izquierda, un sector que será defendido por Helibelton Palacios como lateral derecho, y seguramente, Luis Palacios tendría que hacer el retroceso para ayudar a Helibelton en ese costado. Sin embargo, en el último compromiso de Peñarol, Angulo jugó por todos los sectores.

Contra Progreso, Diego Aguirre puso al extremo colombiano por la banda derecha que la tendría que defender Christian Mafla. Angulo interiorizó bastante y apareciendo solo en el ataque llegó el segundo gol del nariñense que anotó su cuarto tanto en lo que va de su experiencia con Peñarol.

Christian Mafla y Helibelton Palacios atacan bastante, pero les cuesta defender y les cuesta regresar a la posición para marcar. Luis Angulo, con espacio podría aprovechar esta situación para inquietar el arco de Independiente Santa Fe en este debut de la Copa Libertadores.

PRIMERA VEZ QUE SE ENFRENTAN SANTA FE VS PEÑAROL

Este grupo tiene la coincidencia de que Santa Fe nunca se ha enfrentado ni con Peñarol, ni con Platense, este último que hará su debut en la Copa Libertadores en la primera fecha en casa frente a Corinthians. Los bogotanos nunca han tenido que enfrentar a los ‘Carboneros’ y esto puede complicar bastante.

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Sin embargo, Pablo Repetto conoce a la perfección a Peñarol después de haber dirigido a Nacional. Habrá que esperar cómo sale este enfrentamiento contra los uruguayos en un vibrante duelo que dará de qué hablar en el primer duelo entre ambos.