La millonada que ganó Junior por ser campeón de la Liga BetPlay 2026-I

Junior FC se consagró campeón de la Liga BetPlay 2026-I luego de superar a Atlético Nacional en la final. El equipo barranquillero levantó el trofeo tras imponerse 3-1 en el marcador global.

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La serie se definió gracias al contundente 3-0 conseguido por el conjunto rojiblanco en el estadio Romelio Martínez. En el juego de vuelta, disputado en el Atanasio Girardot, Nacional ganó 1-0, pero no le alcanzó para revertir la diferencia.

Además del reconocimiento deportivo, el título también representa un importante beneficio económico para el club barranquillero. Como campeón de la Liga BetPlay, Junior recibió un premio entregado por la Dimayor.

¿Cuánto dinero entrega Dimayor al campeón de la Liga BetPlay?

La organización del fútbol profesional colombiano otorgó al campeón un cheque por 500.000 dólares, cifra que se ha convertido en uno de los incentivos más importantes para los equipos que disputan el torneo, eso sí, siendo muy inferior a los montos que se entregan en otros países de Suramérica.

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Los ingresos para Junior no terminan allí. Gracias a la conquista del campeonato, el equipo también aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El premio de Conmebol a Junior por ganar la Liga BetPlay 2026-I

Por participar en esa instancia del torneo continental, la Conmebol entrega actualmente un premio base de 3 millones de dólares a cada uno de los clubes clasificados.

De esta manera, Junior tiene garantizados 3,5 millones de dólares en premios por el título de la Liga BetPlay y su consecuente participación en la fase de grupos de la Libertadores.

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Al cambio actual, esa cifra supera ampliamente los 12.500 millones de pesos colombianos, un ingreso significativo para la planificación deportiva y financiera de la institución.

El dinero será utilizado para generar incentivos a los jugadores por el título, también para reforzar la plantilla y renovar contratos de cara a los retos que tendrá el club durante las próximas temporadas tanto en el ámbito local como internacional.