El dato que le mete aún más presión al Medellín en Libertadores

Independiente Medellín tiene este jueves una cita clave en la Copa Libertadores. El equipo antioqueño buscará sellar su clasificación a la fase de grupos cuando enfrente a Juventud de Las Piedras en el partido de vuelta de la Fase 3, un duelo que además de lo deportivo trae consigo una presión histórica para el fútbol colombiano.

Lea también Medellín sonríe: dos figuras regresan para el duelo por Libertadores

El DIM busca la clasificación en el Atanasio

El primer partido de la serie terminó 1-1 en Uruguay, por lo que el ‘Poderoso’ tiene la gran oportunidad de definir la clasificación en casa. El encuentro decisivo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Además del paso a la fase de grupos, superar esta ronda también significaría asegurar una importante bolsa de premios entregada por la CONMEBOL, algo clave para las finanzas del club durante la temporada.

El resultado también podría aliviar la presión que ha rodeado al entrenador Alejandro Restrepo, cuyo proceso ha sido cuestionado por los resultados recientes en la liga colombiana.

Lea también Medellín en Copa Libertadores Sub-20: tabla de posiciones y cuentas

Un reto para romper la mala racha de Colombia

Más allá del resultado deportivo, Medellín tiene una motivación adicional, romper una racha negativa que afecta a los clubes colombianos en el torneo continental.

El dato es claro. Desde 2021 no se logra que los cuatro equipos colombianos clasifiquen a la fase de grupos de la Libertadores. De hecho, hace cinco años que los clubes del país que disputan las fases previas no consiguen superar estas rondas clasificatorias.

En aquella edición de 2021, América de Cali y Independiente Santa Fe accedieron directamente a la fase de grupos, mientras que Junior de Barranquilla y Atlético Nacional lograron superar las fases previas para completar el pleno de representantes colombianos entre los 32 equipos del torneo.

Lea también Medellín se complicó en Libertadores: derrota ante Estudiantes de Mérida los deja con urgencias

Ahora, el Medellín tiene la oportunidad de devolverle protagonismo al fútbol colombiano en el continente y cortar con una estadística que ha pesado en los últimos años.