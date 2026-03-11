Medellín en Copa Libertadores Sub-20: tabla de posiciones y cuentas

Llegó una nueva fecha de la Copa Libertadores Sub-20 que se desarrolla a la par de la participación del Deportivo Independiente Medellín en el certamen internacional de mayores. El debut de las juveniles fue muy bueno en cuanto al resultado por la primera victoria, pero no en el funcionamiento y en el juego que demostraron.

Superaron por la mínima diferencia al Bolívar de La Paz, resultado que los dejaba parcialmente líderes a la espera de que Flamengo jugara con Estudiantes de Mérida. Los brasileños se impusieron con un marcador holgado. En la segunda jornada, los colombianos se enfrentaron con los venezolanos.

Sin muchas opciones en la primera parte, se fueron al descanso sin goles para definir todo en el complemento a la espera de algún equipo que se animara más para romper los ceros. Fue Estudiantes de Mérida quien golpeó con un gol de Ander Izarra que fue definitivo para conseguir los primeros tres puntos y para complicar al Medellín.

Los antioqueños intentaron igualar con remates de Andrés Dávila y de Alan Valdelamar, pero en ambas ocasiones, la figura de Andrés Moreno logró enviar la pelota al córner y despejar el peligro.

ASÍ FUE EL OTRO PARTIDO DEL GRUPO A

Por su parte, horas antes del duelo entre el Medellín y Estudiantes de Mérida, la segunda fecha de la Copa Libertadores Sub-20 se abrió con el duelo entre Flamengo vs Bolívar en el que los brasileños se volvieron a imponer con un resultado idéntico al de la primera salida.

Flamengo que es el actual campeón de la Copa Libertadores juvenil logró sacar adelante la segunda fecha con un 4-1. Los goles de Ryan Roberto, Josmar, Alan Santos y Da Mata fueron determinantes para la victoria. Bolívar había descontado con Ronald Cronenbold.

A segundo turno, esa derrota de Medellín los deja con problemas pensando en sellar la clasificación para las semifinales, teniendo en cuenta que solo clasifica el líder de cada grupo y un mejor segundo.

TABLA DE POSICIONES Y LAS CUENTAS DE MEDELLÍN

1. Flamengo | 6 puntos | +6 DG

2. Medellín | 3 puntos | 0 DG

3. Estudiantes de Mérida | 3 puntos | -3 DG

4. Bolívar | 0 puntos | -4 DG

Con esos resultados y esa tabla de posiciones, el Medellín tendrá que dar el golpe y superar al Flamengo con cuatro goles para tener una mejor diferencia de gol y para ser el líder. Ese escenario es un poco complejo, teniendo en cuenta las dos salidas del cuadro brasileño.

Pero, la otra forma de clasificar es siendo el mejor segundo. En ese escenario solo le serviría ganar también para no complicarse. Un empate y una derrota no podrían darle la mano a Medellín en esta última jornada. Sin embargo, la victoria lo haría esperar los otros resultados, pues, en el Grupo B, Olimpia que es el segundo ya tiene tres puntos y jugará el miércoles 11 de marzo la segunda fecha, mientras que Liga de Quito en el C tiene un punto y debe jugar también el segundo partido.

Solo sirve ganar ante el rival más complicado como lo es Flamengo, pero tendrá que estar pendiente de los demás grupos para poder sellar la clasificación a la semifinal como el mejor segundo.