Así va la tabla de goleadores de la Liga BetPlay - fecha 17

La tabla de goleadores de la Liga BetPlay comienza a tomar forma tras el desarrollo del grueso de la fecha 17, una jornada que todavía tiene movimientos pendientes y que podría generar cambios importantes en la parte alta del ranking.

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Y es que aún restan dos compromisos por disputarse para cerrar la fecha: Once Caldas vs Internacional de Bogotá y Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga, partidos que podrían impactar directamente en la lucha por el botín de oro.

Además, este miércoles se jugarán dos encuentros aplazados, lo que añade un componente adicional a la competencia entre los artilleros, quienes tendrán más oportunidades para inflar sus registros en este tramo decisivo del campeonato.

El sorpresivo goleador del FPC

Hasta el momento, la gran sorpresa la protagoniza Andrey Estupiñán, delantero de Deportivo Pasto, quien lidera la tabla con doce goles en 15 partidos, consolidándose como el hombre más efectivo del torneo.

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Detrás del atacante nariñense aparecen nombres de peso como Alfredo Morelos, Yeison Guzmán y Dayro Moreno, todos con nueve anotaciones, aunque con diferentes cantidades de partidos disputados, lo que también influye en el análisis de rendimiento.

Una joven revelación entre los goleadores de Liga BetPlay

Otro de los puntos llamativos es la presencia de Jorge Rivaldo, joven futbolista de Águilas Doradas, quien también suma nueve goles en 17 partidos, irrumpiendo como una de las revelaciones del campeonato en materia ofensiva.

Más abajo en la tabla figuran jugadores como Luis Fernando Muriel con ocho goles, así como Jefry Zapata, Andrés Arroyo y Luciano Pons con siete, mientras que Luis Sandoval, con seis anotaciones en apenas 11 partidos, se perfila como uno de los delanteros más eficientes en relación minutos-gol.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I

Andrey Estupiñán, Deportivo Pasto - 12 (15) Alfredo Morelos, Atlético Nacional - 9 (14) Yeison Guzmán, América de Cali - 9 (16) Dayro Moreno, Once Caldas - 9 (16) Jorge Rivaldo, Águilas Doradas - 9 (17) Luis Muriel, Junior - 8 (17) Jefry Zapata, Once Caldas - 7 (14) Andrés Arroyo, Fortaleza CEIF - 7 (16) Luciano Pons, Atlético Bucaramanga - 7 (16) Luis Sandoval, Deportes Tolima - 6 (11)

Cabe recordar que la tabla de goleadores se mantendrá en constante actualización hasta la final del campeonato, instancia en la que se entregará el reconocimiento al máximo anotador del torneo, conocido como el botín de oro.