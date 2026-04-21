Medellín hizo oficial la salida de Alejandro Restrepo

Independiente Medellín hizo oficial este martes 21 de abril, en horas de la tarde, la salida del entrenador Alejandro Restrepo, poniendo fin a un ciclo que se extendió por más de 20 meses al frente del equipo.

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La confirmación llegó a través de la cuenta oficial del club en X (antes Twitter), donde la institución publicó un mensaje de despedida destacando el trabajo realizado por el cuerpo técnico durante su gestión.

“Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo”, indicó el club en su comunicado inicial.

En el mismo mensaje, el DIM resaltó algunos logros del proceso: “Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales”.

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Asimismo, la institución cerró el pronunciamiento con un mensaje de buenos deseos: “A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”.

Confirmado el DT de Medellín tras la salida de Restrepo

De manera paralela, el club emitió un comunicado más extenso en el que informó que el equipo quedará bajo la dirección interina de Sebastián Botero y Francisco Nájera, mientras se define al nuevo cuerpo técnico en propiedad.

La salida de Restrepo se da en un momento crítico de la temporada, pues el equipo se encuentra a solo tres fechas de finalizar la fase regular de la Liga BetPlay, con un panorama complicado en la tabla.

Actualmente, el Medellín suma 20 puntos y está obligado a ganar todos los partidos restantes para mantener vivas sus opciones de clasificar a los playoffs del campeonato.

En el plano internacional, el equipo también enfrenta un reto importante en la Copa Libertadores, donde ha sumado apenas un punto en dos presentaciones, aunque todavía conserva opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase.