En el estadio de Dallas, miden fuerzas las selecciones de España y Portugal por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El escenario deportivo, como era de esperarse, contó con lleno total. Al estadio llegaron más hinchas españoles que portugueses. Ambas aficiones han respondido con mucha altura en el torneo.

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Los duelos entre ambos equipos

“Portugal y España tienen dos precedentes. El primero fue en 2010, en los octavos de final de Sudáfrica. España se llevó dicho duelo por 1-0 gracias al tanto de David Villa en el minuto 62. España se deshizo de una Portugal en la que estaba Cristiano Ronaldo y posteriormente alzaría el trofeo en Durban”, reseñó la FIFA en la previa del choque.



“En la Copa Mundial de la FIFA 2018, Portugal y España abrieron la fase de grupos con un vibrante 3-3. Cristiano Ronaldo hizo los tres goles de los suyos (el 1-0, el 2-1 y el 3-3 en el 88’), mientras que por España los anotadores fueron Diego Costa (24’ y 55’) y Nacho (58’)”, añadió.

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Un partido muy intenso

Como se pensaba en la antesala, el cotejo empezó con mucha intensidad. Desde los primeros minutos se comenzaron a presentar oportunidades de gol. Cristiano Ronaldo lanzó dos remates a portería que por poco terminan en el fondo de la red.



Lamine Yamal, por su lado, contó con una chance, pero el portero Diogo Costa estuvo brillante y salvó al equipo luso. El primer tiempo terminó 0 a 0, pero no defraudó en emociones.

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El tiro libre de Lamine Yamal

La etapa complementaria empezó como la inicial, con un ritmo muy alto. Aunque eso sí, las emociones mermaron en comparación con el primer tiempo. Hasta el minuto 72 se presentó, quizás, la primera opción de gol clara.



Lamine Yamal, por la zona derecha y al borde del área grande, se paró al frente de un tiro libre directo. La joya del FC Barcelona disparó y la pelota se fue de lleno a la portería. Sin embargo, la bola iba centralizada y por eso Diogo Costa pudo manotear la esférica y mandarla al tiro de esquina.









