El hincha más famoso del Congo ya llegó a México para intimidar a Colombia

El marco de la fecha 2 de la Copa Mundial será una de las fechas más importantes en la fase de grupos, ya que a partir de aquí se empiezan a definir las selecciones que estarán presentes en los dieciseisavos del Mundial y en donde hay dos claras candidatas, RD Congo y la Selección Colombia.

Justamente en la segunda jornada se llevará a cabo el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, pero no solo tendrá protagonistas dentro del terreno de juego, ya que en las tribunas también habrá una figura que se ha convertido en toda una celebridad para los aficionados africanos 'Lumumba Vea', considerado el hincha más famoso de la selección congoleña.

La 'Estatua Humana' estará contra Colombia

Michel Kuka Mboladinga es quien se roba todas las miradas con una apariencia cuidadosamente construida para recordar a Patrice Lumumba, una de las figuras históricas más importantes de la independencia congoleña.

Este fanático se ha transformado en un símbolo de orgullo nacional y en una imagen habitual en los grandes eventos deportivos donde participa su país, pero en donde más destacó fue en el duelo contra Portugal, donde se llevó todas las miradas.

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Lo que hace único a este aficionado es que no solo imita el aspecto físico de Lumumba mediante su vestimenta y caracterización, sino que además reproduce la famosa pose de la estatua ubicada en Kinshasa, la capital congoleña.

Para muchos seguidores congoleños, Vea representa mucho más que un simple aficionado. Su presencia simboliza la pasión por el fútbol y el orgullo de una nación que busca seguir creciendo en el escenario internacional, lo que podría llegar a causarle problemas a los colombianos por su intimidación y la inspiración que causará en el equipo que dirige Sébastien Desabre.

RCN transmitirá Colombia vs República Democrática del Congo

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

Toda la actualidad relacionada con el Mundial 2026, la Selección Colombia y este compromiso estará disponible en el portal web de Deportes RCN, donde se publicarán noticias, análisis, estadísticas y reacciones antes y después del partido.

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Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG