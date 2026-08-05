Liga Femenina BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 15

Terminó una nueva fecha de la Liga Femenina BetPlay con la victoria sobre el final de Millonarios en el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. Un gol de Lina Gómez que había sido suplente fue suficiente para quedarse con la victoria y para afianzarse más en la tabla de posiciones.

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En esta jornada 15 del balompié femenino, el partido sin duda alguna más atractivo fue el de las líderes, Nacional vs Deportivo Cali. Una victoria en condición de visitante de las azucareras en la que pudieron haber sufrido el empate al último minuto por un penal tonto generado por Jessica Bermeo, pero la pena máxima fue atajada.

Ya queda solo una fecha para definir las clasificadas para los cuadrangulares semifinales y en esta jornada podrá salir la última clasificación en una pelea de tres clubes que tiene todavía opciones de estar en la fiesta grande y buscar la posibilidad de ganar el título. La tabla de posiciones no tuvo cambios grandes tras todos los resultados.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DE LA LIGA FEMENINA BETPLAY

Fortaleza 1-0 Medellín

Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali

Real Santander 0-1 Orsomarso

Once Caldas 0-0 Inter de Palmira

Deportivo Pasto 0-0 Internacional de Bogotá

Lea también Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de Millonarios vs. Pasto

América de Cali 4-1 Llaneros

Junior 0-1 Atlético Bucaramanga

Millonarios 1-0 Santa Fe

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA FEMENINA BETPLAY TRAS LA FECHA 15

1. Deportivo Cali | 38 puntos | +25 DG

2. Atlético Nacional | 35 puntos | +21 DG

3. Millonarios | 32 puntos | +22 DG

4. América de Cali | 32 puntos | +18 DG

5. Internacional de Bogotá | 26 puntos | +6 DG

6. Santa Fe | 25 puntos | +12 DG

7. Internacional de Palmira | 23 puntos | -3 DG

8. Medellín | 19 puntos | +2 DG

9. Orsomarso | 19 puntos | +1 DG

10. Fortaleza | 16 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -18 DG

12. Junior | 12 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 11 puntos | -21 DG

14. Real Santander | 10 puntos | -16 DG

15. Once Caldas | 8 puntos | -17 DG

16. Deportivo Pasto | 7 puntos | -13 DG

EL ÚLTIMO CUPO ESTÁ EN JUEGO CON TRES CLUBES PELEANDO

Queda solamente la fecha 16 para definir todo en el campeonato y será una jornada clave para que se defina el último cupo para afrontar los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay. Se trata nada más ni nada menos que de una pelea entre tres escuadras y con tan solo un cupo disponible.

Por ahora, el Deportivo Independiente Medellín está en la parte de clasificación al ocupar la octava casilla con 19 unidades y con una diferencia positiva de +2. No obstante, queda un poco corto frente al noveno que es nada más ni nada menos que Orsomarso con la misma cantidad de puntos.

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Orsomarso suma 19 puntos, mismos que el Medellín, pero el detalle pasa por la diferencia de gol que tienen de +1, uno menos que las antioqueñas. Estas dos escuadras cuentan con más ventajas para pelear por la clasificación que, hasta ahora, pertenece a las ‘Poderosas’.

Aunque parece que la pelea será solo entre Medellín y Orsomarso, Fortaleza suma 16 puntos y podría llegar a la misma línea de las medellinenses y de ‘Orso’. La cosa es que las ‘Atezadas’ tienen una diferencia de gol de –9. Necesitarán golear a Santa Fe en la última fecha y que Orsomarso ni Medellín sumen.