El lamento de Luis Díaz tras la eliminación de Bayern en Champions

El sueño del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz de disputar una nueva final de la UEFA Champions League llegó a su fin, después de que Bayern Múnich cayera ante París Saint Germain en la semifinal de la edición 2025/2026.

A pesar de ser el jugador más determinante en la ofensiva del equipo alemán, Díaz no pudo vulnerar el esquema defensivo de los franceses, que supieron aguantar el ataque bávaro.

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El lamento de Luis Díaz

Al final del partido, Luis Díaz fue uno de los jugadores que más sufrió la eliminación de Bayern Múnich y notoriamente afectado permaneció por algunos segundos agachado en el gramado del Allianz Arena.

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Díaz recibió el consuelo de algunos compañeros y auxiliares de su equipo, mientras le agradecían a la afición por el acompañamiento.

¿Qué sigue para Luis Díaz?

Después de haber conquistado anticipadamente el título de la Bundesliga y al haber quedado eliminado de la Champions League en la ronda semifinal, al colombiano Luis Fernando Díaz y al Bayern Múnich le resta jugar la gran final de la Copa de Alemania.

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El gigante de Baviera enfrentará el 23 de mayo a Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín en el duelo por el título.

Posteriormente, el colombiano quedaría libre para sumarse a los trabajos de la Selección Colombia de cara a la participación en la Copa del Mundo de la FIFA.