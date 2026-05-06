La deuda de Luis Díaz en Europa tras la eliminación en Champions League

Sin duda alguna, Luis Fernando Díaz Marulanda ya está consolidado y afianzado en los estadios de Europa. Desde que salió del Junior de Barranquilla firmando contrato con el FC Porto de Portugal en 2019. Desde que tomó camino al ‘Viejo Continente’, el guajiro ha sido una de las estrellas en todos los clubes en los que han jugado.

Con el Porto, Luis Díaz alcanzó a jugar 125 partidos, marcó 41 goles y dio 19 asistencias. En tres años en Portugal, ‘Lucho’ ganó de todo a nivel local. Dos Primeira Liga, dos Copas de Portugal y una Supercopa portuguesa. Jugó la Champions League junto con el equipo portugués antes de cambiar de aires.

Esa fue la primera vez que pudo estar en camino para ganar una competencia internacional en Europa. Luis Díaz luego estuvo en carrera para ganar la Liga de Campeones con el Liverpool y Bayern Múnich.

LUIS DÍAZ, LA DEUDA EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES

‘Lucho’ alcanzó a jugar en dos oportunidades la Liga de Campeones de Europa. La primera ocasión fue con el Porto clasificándose a los cuartos de final y perdiendo con el Chelsea en la temporada 202/21. Luego, en la siguiente edición lo hizo con los ‘Dragones’ y con el Liverpool.

Porto quedó tercero y bajó a la Europa League cuando el colombiano salió de Portugal para firmar en el 2022 con el Liverpool, equipo al que enfrentaron en fase de grupos. El extremo en su primer año con los ‘Reds’ llegó a la final, pero el Real Madrid se llevó la victoria con un solitario tanto de Vinícius Júnior.

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En la siguiente temporada, el Liverpool llegó a los octavos de final y otra vez el Real Madrid acabó con el sueño. Lo intentaron en el 2023/24 pero en la Europa League. En esa edición llegaron a los cuartos de final perdiendo ante el Atalanta. Mientras que en la última edición, llegaron a octavos de final eliminados por el Paris Saint-Germain en penales.

Con el Liverpool, el colombiano ganó dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y la Premier League, pero volvió a quedar en deuda tras perder la final en el 2022 ante Real Madrid.

NUEVA ELIMINACIÓN DE EUROPA, LA PRIMERA DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN

Luis Díaz llegó a comienzos de la temporada al Bayern Múnich y no ha dejado de sorprender con su rendimiento. De hecho, es su mejor año en cuanto a goles y asistencias.

Fue fundamental para sellar el paso a las semifinales de la Champions League con dos golazos ante el Real Madrid que era su pesadilla cuando jugaba en el Liverpool. En el paso definitivo para clasificar a la final, los bávaros se midieron con el PSG que ya había acabado la ilusión del colombiano en la Champions pasada.

Luis Díaz marcó un golazo en el partido de ida en Francia, y en el segundo partido no pudo dar el golpe con el empate del Bayern. ‘Lucho’ volvió a desilusionar cuando el objetivo estaba tan cerca de conseguir su primer título internacional en su trayectoria jugando en Europa.

Tendrá la chance de meterse a la final en la siguiente temporada a la espera de lo que pueda suceder con la necesidad de revanchas en copas internacionales para Luis Díaz que ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. La deuda sigue comprometiendo al guajiro que no sabe qué es ganar una Champions. Solo James Rodríguez pudo conseguirla, aunque no las jugó con el Real Madrid.

EL TÍTULO QUE LE RESTA A LUIS DÍAZ EN LA TEMPORADA

Con el Bayern Múnich ya ganó dos trofeos, uno la Bundesliga y otra la Supercopa de Alemania. Estuvo cerca de sellar el paso a la final de la Champions League, pero no lo pudieron hacer enfrentando al Paris Saint-Germain.

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A Luis Díaz le queda un último reto antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia. Los bávaros tendrán que medirse contra el Stuttgart en la final de la DFB Pokal el 23 de mayo a la 1 de la tarde en horario de Colombia.

Este duelo contra el Stuttgart le trae buenos recuerdos a Luis Díaz y al Bayern Múnich. El título de la Supercopa de Alemania fue conseguido enfrentando a este equipo y para sellar la Bundesliga de manera anticipada, el Stuttgart también fue el rival de los bávaros.