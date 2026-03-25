El panorama con la lesión de figura de América sería peor de lo que se esperaba

Las alarmas en el América de Cali siguen encendidas luego del golpe que sufrió Nicolás Hernández en el marco de la fecha 11 durante el partido ante Deportes Tolima. En primera instancia el club dio a conocer recientemente que el jugador de 28 años presentó un golpe en la rodilla izquierda con diagnóstico de trauma óseo y ligamentario.

Sin embargo, a puertas de que inicie una nueva edición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que estará presente el cuadro 'escarlata', se habría dado a conocer que el panorama sobre la recuperación de Nicolás Hernández sería más desalentador y demorado de lo que se esperaba.

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Nicolás Hernández estaría afuera de las canchas más tiempo del que se espera

Una molestia física poco alentadora que podría dejar a Hernández un tiempo considerable por fuera de las canchas, a la espera de exámenes complementarios a los que será sometidos para determinar exactamente el tiempo de recuperación que tendrá.

El defensor ya se ha perdido un par de compromisos desde que se dio de baja por lesión el domingo 15 de marzo, tal como ocurrió en el duelo ante Águilas Doradas y Llaneros, pero lo realmente preocupante llegó tras unas declaraciones que se dieron desde el interior del club.

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Alex Niño, médico de América de Cali, confirmó que el proceso de recuperación constaría de al menos cuatro semanas sin entrenamientos, a lo cual se sumaría el respectivo tiempo del proceso de adaptación física para volver a entrar en acción.

Poco más de un mes lo dejarían por fuera de los terrenos de juego, por lo que se espera que regrese para finales del mes de abril cuando América se enfrente a Tigre de Argentina en la Copa Sudamericana.

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¿Cuándo es el partido de América contra Tigre?

Nicolás Hernández estaría listo para volver a sumar minutos con la 'mechita' a finales del mes de abril, justo cuando se mida por el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana Tigre de Argentina. Este compromiso se jugará el 30 de abril en el Estadio José Dellagiovanna.

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¿En qué grupo quedó América en la Copa Sudamericana 2026?

El América de Cali quedó ubicado en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. En esta zona, el equipo colombiano tendrá que enfrentarse a los siguientes rivales: