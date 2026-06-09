El plan de Irán para jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos

La selección de fútbol de Irán, cuyo campo base para el Mundial 2026 se encuentra en México, acudirá a Estados Unidos la víspera de su primer partido, contra Nueva Zelanda, anunció un portavoz de la Federación Iraní de Fútbol.

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"La delegación del equipo acudirá a Estados Unidos en un vuelo chárter. El equipo se desplazará a la ciudad anfitriona (Los Ángeles) un día antes del partido contra Nueva Zelanda, y para los dos partidos siguientes estaremos dos días antes del inicio", declaró Mehdi Alavi, portavoz de la Federación Iraní de Fútbl, citado por la agencia de prensa Isna.

En cuanto al desarrollo de los partidos, el ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, por su parte, lanzó una advertencia a los organizadores. "Si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido", declaró para la agencia Irna.

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Y "corresponderá a los organizadores remediar la situación", agregó.

Luego de que surgiese la incertidumbre sobre su participación en el contexto de la guerra en Oriente Medio, los jugadores obtuvieron finalmente sus visados, aunque no fue el caso para una parte de los responsables del equipo.

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Y el domingo la expedición iraní llegó a su campo base en Tijuana, en el norte de México, que coorganiza el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Irán tiene previsto disputar su primer partido en el Mundial el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, antes de enfrentarse a Bélgica (el 21 en Los Ángeles) y a Egipto (el 26 en Seattle).